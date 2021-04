Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek húsvéti üzenete: nem győzhet a rossz a jó felett!

Nem győzhet a rossz a jó felett, a hazugság az igazságon, a gyűlölet a szeretet felett - fogalmaz húsvéti üzenetében Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek.



'Bármennyire is fenyegető jelek vannak a mindennapi életben, tudjuk, hogy életünk Isten kezében van, aki annyira szeret minket, hogy egyszülött Fiát adta értünk. Lendületet ad számunkra az a felismerés, hogy nem győzhet a rossz a jó felett, a hazugság az igazságon, a gyűlölet a szeretet felett. Akkor sem, ha világunkban látszólag sokszor a kapzsiság, hatalomvágy, féltékenység, bosszúvágy ördögi céljai valósulnak meg' - mondja az érsek.Kovács Gergely üzenetében kifejti, hogy húsvét ünnepén ezt hirdeti a fény: mindig uralkodik a sötétségen.'Ezt hirdeti az ujjongó alleluja, hogy bár megölték a mi Urunk Jézus Krisztust, de feltámadt. Nem lehet Őt megölni. A sír üres, és bár kezdetben senki nem akarja elhinni, mégis 2000 éven keresztül tart ez a meglepetés. Az emberiség történelme új kezdet elé néz' - hangoztatja az érsek.Hangsúlyozza: Jézus Krisztus feltámadásában egy új világ tárul fel, mert megnyílik a halál utáni élet távlata.'Átértékelődik számunkra az Istennel, a felebarátunkkal és az önmagunkkal való kapcsolatunk, mert Urunk feltámadásának fényében másképpen látjuk az életünket, és másképpen értelmezzük a világot. Eltelünk nagy reménnyel, lendülettel, és egyben feladattal is. Megtapasztaljuk, hogy nincs reménytelen helyzet akkor sem, amikor emberi ésszel nem találunk megoldást, amikor nem látunk kiutat' - hangzik el az üzenetben.Nyomatékosítja: az égiekre kell tekintenünk, nem a földiekre.'Nekünk, keresztényeknek a maradandó értékek szerint kell élni már most, a földi életben. Ez teszi hitelessé keresztény életünket. (...) Legyünk mindannyian a feltámadt Jézus Krisztus tanúi a mindennapokban. Legyünk a remény jelei a nehéz helyzetekben. Éljük meg teljes szívvel, örömmel és lendülettel keresztény hivatásunkat, mely az élő, szerető, gondviselő, törődő és jóságos Istenre mutat' - zárja húsvéti üzenetét Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek.