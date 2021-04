Világszerte 652 millió oltást adtak be, Magyarország és Románia is jól teljesít

Meghaladta a 652 milliót a koronavírus-elleni oltás világszinten. Napi szinten pedig már 17,2 milliót képesek beadni az országok - közölte a Bloomberg listájára hivatkozva a Hotnews.



Forrás: hotnews

A Bloomberg által összesített adagokból kiderül, a világ 151 országbához képest Románia nem áll rosszul a 6 százalékával, Magyarország pedig, ahol több féle oltóanyagot alkalmaznak (az EU által biztosított vakcinák mellett pl. oroszt és kínait is), egyharmad százalékkal előzi meg a második dózisok beadása tekintetében Romániát. Ott ugyanis 9,1 százalék az oltottsági szint.Románia az első dózissal 10,8 százalékon áll. Ez mindent összevetve világ szinten a 24. helyre volt elég. Magyarország esetében a 13. helyre. Ott az első adagot a lakosság 22,9 százaléka kapta meg a Bloomberg listáján.A lista rangsora azonban nagyban függ attól, hogy mekkora az ország népessége, így az összehasonlításnál lényeges szempont az is, hogy Romániában összesen 3,2 millió oltást, Magyarországon mindkét dózis esetén 3,1 millió vakcinát adtak be.Ezek a számok azonban mindkét ország tekintetében eredményes oltásról tanúskodnak az Európai Unió szintjén. Az EU-ban 78,8 millió volt eddig, a napi szinten beadott dózisok száma pedig 1,7 millióra rúg.A két országot legfőképp olyanok előzik meg, mint az Egyesült Államok, ahol 162 millió adagot adtak be eddig (a naponta beadott adagok száma pedig meghaladta a 3 milliót). Kínában 138 millió adagot adtak be (napi szinten 5,8 milliót). Indiában 74,4 millió dózist adtak be (napi szinten 2,1 milliót).A teljes kétadagos immunizálással rendelkező népesség százalékos arányát tekintve az első helyet egy kis brit tengerentúli városállam foglalta el, mely közel fekszik az Ibériai-félsziget legdélibb pontjához, a neve Gibraltár. Ott 85 százalékos a második dózissal oltottak aránya, amíg a második helyen álló Izrael 53,2 százalékon áll, a Seychelle-szigetek pedig 39,5 százalékon.