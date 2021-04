14 személyt előzetes letartóztatásba, két kiskorút házi őrizetbe helyeztek a tüntetések nyomán

Tizennégy személyt előzetes letartóztatásba, két kiskorút pedig házi őrizetbe helyeztek közrend és -csend háborítás, illetve hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a hét elején Bukarestben lezajlott utcai tüntetések nyomán.



A bukaresti 3. kerületi bíróság ügyészségének szóvivője az AGERPRES hírügynökségnek elmondta, szombaton először 22 személyt állítottak elő és kísértek be kihallgatásra , de 17 óra után további 6 személyt hallgattak ki. Az éjszaka folyamán a 28 kihallgatott személy közül 19-et őrizetbe vettek. Az ügyészek 16 személy előzetes letartóztatásba való helyezését kérték, a bíróság pedig jóváhagyta ezt (azzal a módosítással, hogy két kiskorú esetében házi őrizetet rendelt el).A hétfői zavargásokat követően összesen 188 személyt kísértek be a rendőrségre, akiket egyebek mellett hatóság ellen elkövetett erőszakkal, közrendzavarással, rongálással, minősített lopással, a fegyverek és lőszerek rendjének be nem tartásával, veszélyes tárgyak illegális viselésével gyanúsítanak - mondta a fővárosi rendőr-főkapitány.csendőrparancsnok szerint a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések ellen szervezet hétfői tüntetés éjfél körül elvesztette békés jellegét, amikor a tiltakozók egy csoportja megtámadta a rendfenntartókat, rongálni kezdett, kövekkel dobálta a csendőröket. 12 csendőr megsérült. Volt, akit lopás miatt állítottak elő.