A bukaresti SMURD vezetője: a rendszer elérte a korlátait

A bukaresti kórházak igazgatói együttműködésre és a járvány terjedését megakadályozó óvintézkedések betartására kérték fel a lakosságot vasárnap, rámutatva, hogy jelentősen megnőtt a kórházba beutalt koronavírusos betegek száma, és a helyzet rendkívül súlyos.



A jelenlegi válsághelyzet egyik okáról, a post-Covid szindrómáról, itt írtunk.

A kórházigazgatók Vlad Voiculescu egészségügyi miniszterrel találkoztak vasárnap., a Bukaresti SMURD sürgősségi eseteket fogadó osztályának (UPU) vezető orvosa a találkozó utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy egymás után dőlnek meg a negatív rekordok, a rendszer elérte a korlátait.„Az embereknek meg kell érteniük, hogy a járvány második hullámában a páciensek mintegy 50%-ának enyhe lefolyású volt a betegsége és haza tudták küldeni őket a kórházból, most a páciensek alig 10%-át engedjük haza nagy nehezen. Majdnem minden páciensnek szüksége van oxigénre, mégpedig nagy mennyiségben” – mondta Opriţa.Arról is beszámolt, hogy az egészségügyi személyzet kimerült, ereje határán van. Felszólította az embereket, hogy működjenek együtt, tartsák be az egészségügyi óvintézkedéseket, mivel a kórházak kapacitása véges.