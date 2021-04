Holtan találtak egy temesvári intenzív terápiás rezidens orvost, feltehetően öngyilkosság történt

Hétfőn holtan találták meg temesvári lakásán a 28 éves fiatal intenzív terápiás rezidens orvost, aki a fertőző kórház Covid-osztályán teljesített szolgálatot. A Temesvári Sürgősségi Kórház osztályvezető főorvosa elmondta, hogy lesújtotta őket a hír – írja a Libertatea.



Amennyiben a hírben megemlített tüneteket észleli magán, vagy megjelennek a kiégés-szindróma, a szorongásos-zavar, a depresszió első jelei, jelezze munkaadójának és forduljon szakmai segítségért.

„Le vagyunk sújtva. A kollégánk nagy eséllyel a kiégés-szindróma áldozata, amely az ATI személyzetét erőteljesen érinti” – nyilatkozta, arra utalva, hogy a hírek szerint öngyilkosság történt. „Teljesen lesújtott a fájdalom, egy jó kilátású fiatalember volt. Katasztrófa, ami történt” – tette hozzá a főorvos.A haláleset körülményeit felderítendő a rendőrség vizsgálatot folytat.Szintén hétfőn közölték azt a felmérést, amely szerint a kórházban, ahol a rezidens dolgozott, az egészségügyi alkalmazottak több mint felénél mutatkoztak meg a kiégés-szindróma tünetei.Ilyen jellegű felmérést elsőként Temesváron készítettek Romániában, és kiderült, hogy az alkalmazottak jelentős részénél krónikus fáradtság, kimerültség jelentkezett az egy éve tartó járvány következtében. A 250 egészségügyi dolgozó válaszával készült kutatás azt is megállapítja, hogy az alkalmazottak közül sokan már február óta pszichológiai segítséget vettek igénybe a magas distressz, a folyamatos fáradtság és arra vonatkozó aggodalom miatt, hogy a munka miatt nem jut idejük magukra és családjaikra.„Vészjelző a szorongásos állapot mértéke. A kutatás megállapította, hogy az alkalmazottak mintegy 34 százaléka szorongásos zavarban szenved” – jelentették ki a kórház képviselői, hozzátéve, hogy közel 10 százalékuknál már a depresszió is megjelent., az egészségügyi intézmény klinikai pszichológusa a kutatás minden résztvevőjével beszélgetett, illetve csoportos találkozókat is tartottak. Egyesekre a nagyon nagy számban érkező Covid-19-es beteg volt terhelő, másokra azoknak a betegeknek a drámai sorsa, akiket kezeltek az intenzív terápiás osztályon.Az interjúk során a legtöbbször elhangzott válaszok között voltak:- nem érzem magam kipihentnek,- nem érzem elég erősnek magam,- elszegényedtek az érzelmeim- túl sok tennivalóm van.Az egy éve 10-12 órás műszakokat vállaló egészségügyi dolgozók problémájának súlyosságát felismerve a temesvári intézményben megoldásokat keresnek a helyzet kezelésére vonatkozóan, amely által szabadnapokat, pihenő szabadságot és pszichológiai tanácsadást biztosíthatnak a Covid-osztályon dolgozóknak.A kórház igazgatója,, elmondta, hogy újra fogják szervezni minden osztályon a szolgálatokat, illetve lépéseket tesznek, hogy a személyzet létszámát növeljék: ugyanis egyszerűen túl kevesen vannak az ellátandó esetszámokhoz képest.- - -