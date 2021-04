E484K: ez az új variáns, amely ellenállóbb az oltásokkal szemben, és most már Romániában is azonosították

A suceavai Ştefan cel Mare Egyetemen annak az új koronavírus-mutációnak a jelenlétét igazolták szekvenálással, amely az eddigi kísérletek alapján ellenálló az oltásokkal szemben. A mintát a Suceava Megyei Sürgősségi Kórház olyan páciensétől vették le, aki a közelmúltban nem járt Nagy-Britanniában - számol be róla a Biziday.



Nagy Britanniában februárban azonosították a brit vírusvariáns új mutációját is, amelyben B.1.1.7-es variáns tulajdonságai kiegészülnek az E484K számú variánséval. Bár a VOC202102/02 névre keresztelt variánsból egyelőre keveset azonosítottak a kutatók attól tartanak, hogy nagyon gyorsan exponenciálisan megnő azoknak a betegeknek a száma, akik ezzel a variánssal fertőződnek meg.Egyelőre új variánssal (B.1.1.7 + E484K) azonosított esetek száma jelenleg viszonylag alacsony (a 2021. április 1-jei brit jelentés csak 43 esetet mutat be), a legfőbb aggály azonban az, hogy az E484K mutáció nagyobb rezisztenciát mutat a vakcinák által termelt antitestekkel szemben, ezáltal csökkentve azoknak hatékonyságát.Márciusban az új változatot (B.1.1.7 + E484K) bevezették aggodalomra okot adó variánsként az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jegyzékébe, amely uniós szinten figyeli az epidemiológiai helyzetet. A Reuters ügynökség április 4-én, vasárnap kiadott közleményében felhívja a figyelmet, hogy a változat elterjedésével kapcsolatos aggodalmak Japánban is felmerülnek, ugyanis a tokiói kórházból szekvenált minták körülbelül 70 százaléka mutatja ezt a mutációt.A suceavai Ştefan cel Mare Egyetem laboratóriumában az elmúlt két hétben 91, Suceava, Kolozs, Iaşi, Temes és Botoşani megyéből származó mintát szekvenáltak, ebből 88 esetben azonosították a B.1.1.7 (VOC 202012/01), „brit” variánst, egy esetben pedig a B.1.1.7 + E484K (VOC202102/02) variánst.