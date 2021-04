Elképzelhető, hogy júniustól gyorstesztet végeznek a vendégeken a pincérek

A szálloda-, étterem- és kávéház-működtetők (HoReCa ágazat) felvállalják a vendégek gyorstesztelésének költségeit, anélkül, hogy mindez visszaköszönne az árakban - nyilatkozta két munkáltatói szövetség képviselője a kormányfővel folytatott keddi egyeztetést követően.



A romániai hotel- és étteremüzemeltetők munkáltatói szövetségének (HORA) képviselője,rámutatott, a vendégek tesztelése egyelőre lehetőségként merült fel, a június 1-jétől kilátásba helyezett újranyitással kapcsolatos minden döntést az erre a célra létrehozott minisztériumközi tanácsban hozzák meg. A szakember úgy véli, nem lesz magas azoknak a vendégeknek a száma, akiket érkezéskor tesztelni kellene, mert egyre többen megkapják a koronavírus elleni oltást, és sokan igazolni tudják, hogy átestek a betegségen. A gyorstesztelés vendégenként 2-3 eurós költséget jelentene, amit a létesítmény működtetője fedezne, nem növelnék az árakat emiatt - nyomatékosította.A Romániai Szállodaipari Szövetség (FIHR) elnöke,elmondta, arra biztatják a HoReCa-szektorban dolgozókat, hogy az ágazat minél biztonságosabbá tétele érdekében oltassák be magukat koronavírus ellen, de senkit nem fognak kötelezni erre. Ugyanakkor tárgyalásokat folytatnak a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló bizottság illetékeseivel, hogy azok a vendéglátóipari alkalmazottak, akik fel akarják venni az oltást, jussanak hozzá könnyebben a vakcinához.Ile arról is beszámolt, hogy az oltottságot bizonyító, uniós szinten bevezetendő zöld igazolványt Románia is alkalmazni fogja, de csak külföldi utak esetén, az országon belüli üdüléshez nem lesz szükség erre.