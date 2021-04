A magisztrátusok korrupcióját vizsgáló SIIJ megszüntetéséről a Velencei Bizottságnak is van véleménye

A Velencei Bizottság júliusban fog döntést hozni az igazságszolgáltatásban elkövetett esetleges törvénytelenségeket kivizsgáló ügyészi osztály (SIIJ) eltörlését célzó törvénytervezetről, amelyet egy olyan módosítással fogadott el a képviselőház, miszerint a bírákat és ügyészeket csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) jóváhagyásával lehetne bíróság elé állítani.



A SIIJ egy olyan osztály a legfőbb ügyészségen belül, mely kimondottan azokkal a bűncselekményekkel foglalkozik, melyeket az igazságszolgáltatásban dolgozók, azaz bírák és ügyészek követnek el. 2018-ban hozta létre a PSD-kormány, az akkori ellenzék szerint azért, hogy sakkban tudja tartani a magisztrátusokat. a kormányprogramba bekerült ennek a különleges osztálynak a felszámolása, amelyet a képviselőház meg is szavazott, azonban a nemzetközi fogadtatása ennek a törvénynek nem volt kedvező.A Velencei Bizottság honlapja szerint a testület júliusban fogalmaz meg véleményt a román igazságügyi minisztérium kérésére a különleges ügyészi osztály felszámolását előíró tervezettel kapcsolatban.igazságügyi miniszter március 29-én jelentette be, hogy a Velencei Bizottság véleményét kéri a jogszabálytervezettel kapcsolatban.A képviselőház március 24-én fogadta el első házként az igazságszolgáltatásban elkövetett esetleges visszaéléseket kivizsgáló ügyészi osztály (SIIJ) felszámolását előíró tervezetet. A plénum a jogi bizottság által továbbított formában szavazta meg a javaslatot, vagyis azzal az indítvánnyal együtt, miszerint bizonyos, főleg korrupciós bűntettek esetén csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) hozzájárulásával lehet vádat emelni a bírák és ügyészek ellen.A módosítást két szakmai egyesület is kifogásolta, kijelentve, hogy ez megengedhetetlen privilégiumot biztosítana a bíráknak és az ügyészeknek, és a társadalom szemében 'szuperimmunitással' ruházná fel őket. A SIIJ megszüntetésének hátteréről ITT írtunk részletesebben.Illusztráció forrása: a Velencei Bizottság honlapja