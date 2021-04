Tízéves kislányt próbált megrontani egy 53 éves férfi: a büntetését akár iskolában is ledolgozhatja

Vaslui megyében nemrég egy 53 éves férfi ellen kiskorú megrontása miatt indult vádeljárás, és ki is szabták a szankciót az ügyben. Csakhogy a férfinak sikerült az ügyészséggel kialkudnia, hogy ne legyen súlyos a büntetés. A történet groteszk vonatkozása, hogy végül felfüggesztett börtönbüntetésre és közhasznú munka elvégzésére ítélték a férfit, s választhat: a megítélt nyolcvan napot vagy faluja polgármesteri hivatalában, vagy a helyi iskolánál (!!!) kell ledolgoznia.



Az eset Stănilești faluban történt, ahol a férfi gyakran tett ajánlatot a szomszédban játszó kislánynak: pénzt ad neki, ha cserébe "hülyeségeket" csinál vele. A kislány sokáig nem vette figyelmbe az ajánlatot, mígnem egyszer az 53 éves férfi átküldte a saját lányát, aki azt mondta az ott játszó gyerekeknek, hogy amennyiben pénzre van szükségük, menjenek be hozzájuk, mert az apukája ad nekik.Két kisgyerek be is ment, majd az egyik eltávozott a helyszínről, és a szóban forgó kislány maradt, akinek a férfi 200 lejt ígért, amennyiben "puszilózik" vele. A vége az lett, hogy a férfi elkezdett szexuális aktust mímelni, erre a kislány megijedt, elszaladt, elmondta a többi gyereknek is az esetet, és otthon a szüleinek is elmesélte.A szülők értesítették a rendőrséget, a nyomozás során meg kiderült, hogy az 53 éves férfi évek óta ajánlatot tesz mind a kislánynak, mind a többi gyereknek. A Huși-i Ügyészség vádat emelt az ügyben, de mivel a férfi mindent bevallott, együttműködő és megbánó magatartást tanúsított, végül nem kértek rá letöltendő börtönbüntetést, hanem csak felfüggesztettet, és nyolcvan nap közmunkát, amit elvégezhet akár a falu iskolájában is.A helyzet korántsem egyedi, Oana Bîzgan volt parlamenti képviselő nemrég közérdekű adatigényléssel fordult az Igazságügyi Minisztériumhoz, és a válaszból kiderült, hogy az elmúlt hat évben 4500 szexuális bűnelkövetőt ítélt a bíróság közintézményekben (iskolákban, könyvtárakban) való közhasznú munka elvégzésére.Bár tavaly novemberben módosították és súlyosbították a szexuális bűnelkövetőkre vonatkozó büntetési tételeket , a súlyosabb büntetések kiszabása csupán a törvénymódosítás életbe lépése után elkövetett, azaz tavaly,2020. november 3. utáni esetben alkalmazhatóak. (via libertatea Nyitókép: Julia Caesar