Módosulnak a temetkezési szabályok a koronavírus miatt elhunytak esetében

Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős belügyi államtitkár bejelentette, hogy lazítani fognak a temetésekre vonatkozó óvintézkedések előírásán - számolt be a Hotnews. Azaz az új típusú koronavírus-fertőzésben elhunytak esetében olyan intézkedéseket fognak hozni, hogy azok lehetővé tegyék a temetéseknek a keresztény hagyományok szerinti lebonyolítását – jelentette be Arafat.



Az államtitkár nyilatkozatában arra is kitért, hogy az egyeztetések értelmében az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) illetékesei is egyetértettek azzal, hogy megengedőbbé kell tenni a temetésekre vonatkozó szabályokat. „Létezik egy egészségügyi minisztériumi rendelet, amelyet a pandémia kezdetén adtak ki, és amelyet most aktualizálni kellene. Erről tárgyaltunk, a vita vége az volt, hogy mindenki egyetért, beleértve az INSP-t is, hogy ezen a szabályon változtatni kell. A temetkezés szabályát meg kell változtatni, megengedőbbé kell válnia, hogy a hozzátartozók a szokásoknak megfelelően elvégezhessék a rituálét, tiszteletben tartva néhány egyszerűbb egészségügyi szabályt. Az egyházak képviselőivel tartott megbeszélésen is megegyeztünk abban, hogy olyan szabályokat vezessünk be, amelyek járványügyi szempontból biztonságosak, de lehetővé teszik a vallási előírásoknak megfelelő temetkezést” - mondta Raed Arafat.