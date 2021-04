Feszült a helyzet a bukaresti aluljárókban: felszámolják a bukaresti metró illegális bódéit

Lebontják a bukaresti metró aluljáróiban illegálisan létező kereskedelmi egységeket, és el is kezdték már a Ștefan cel Mare megállónál. A Közlekedésügyi Minisztérium előzőleg péntekig adott határidőt a vásáros bódék felszámolására.



Az akciót a második kerület polgármestere,jelentette be, aki maga is a helyszínen volt, s elmondta, hogy a bontások a Iancu-téren folytatódnak.A helyszínen készült felvételeken az látszik, hogy nem mindenki tett eleget az evakuálási felszólításnak, voltak olyan kereskedelmi pontok is, ahol még áru volt a bódéban, mikor bontották. Mihaiu azt mondta, ezeket megőrzik, a tulajdonosok kapnak egy új felszólítást, hogy vigyék el a javaikat, ha ezt nem teszik, akkor a hivatal fogja begyűjteni ezeket.A bukaresti metrót üzemeltető Metrorex vállalat nemrég bejelentette, hogy az illegális üzleti helyiségek utasbiztonsági szempontból veszélyt jelentenek, hiszen a terek tűzvédelem szempontjából nem biztonságosak.