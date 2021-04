Az RMDSZ-szel szövetkezne az AUR társelnöke, hogy megvédjék az ukrajnai román és magyar kisebbséget

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) azt fontolgatja, hogy együttműködésbe kezd az RMDSZ-szel az ukrajnai magyarok és románok szabadságjogainak védelmében, ugyanis Magyarország „kivételes” politikát alkalmaz az országhatárokon kívül élő magyarok érdekében – nyilatkozta szerdán Claudiu Târziu, az AUR szenátora.



„Magyar barátainknak szintén van kisebbségük Ukrajnában, vannak iskoláik, gimnáziumaik, magyar nyelvű egyetemi tanszékeik, kulturális tevékenységekre elkülönített pénzük, jelentős összegek. A lehető legkomolyabban fontolgatom, válaszként az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjének megkeresésére, hogy szövetségre lépjünk az RMDSZ-szel az ukrajnai magyarok és románok jogainak és szabadságainak védelmében. Nagyon komolyan mondom: ez egy nyilvános felkérés a párbeszédre, hogy létrejöjjön ez a szövetség. Véleményem szerint Magyarország kivételes politikát folytat a határokon kívüli magyarok védelmében, ez egy modellértékű program más olyan államok számára is, amelyeknek fontosak a határain kívül, kisebbségben élő nemzettársaik” – mondta az AUR társelnöki funkcióját is betöltő Târziu.A szenátor arról is beszámolt, hogy nemrég látogatást tett Észak-Bukovinában, ahol többen arra panaszkodtak, a román állam már nem folyosítja az ösztöndíjat a románul tanuló diákok számára. Az összeg az idei költségvetésben sem szerepel, az erre vonatkozó módosító javaslatot ugyanis leszavazták - tette hozzá

Frissítve: Kizártnak tartja az RMDSZ, hogy összefogjon az AUR-ral az ukrajnai magyarok és románok szabadságjogainak védelmében – jelentette ki a Transindexnek Turos Loránd, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője.

Mint mondta, az RMDSZ eddig is és a jövőben is kiáll az ukrajnai magyar és román közösség mellett, a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) azonban soha nem merült fel semmiféle együttműködés lehetősége, amit az ukrajnai magyarok és románok szabadságjogainak védelmében sem tart lehetségesnek.Érdeklődésünkre, hogy miért nem tartja lehetségesnek, hangsúlyozta kizárt dolognak tartja, hogy az AUR-al együttműködjenek. Később viszont hozzátette, nem tartja komolynaktárselnök felvetését, mert amíg az AUR külföldön szövetségre lépne, addig szerte az országban magyarellenes megnyilvánulásokat szervez. „Nem lehet azt csinálni, hogy az AUR külföldön kisebbségbarát, Romániában pedig kisebbségellenes” – tette hozzá.