Bodog boldogtalan lehet: mentelmi jogának megvonását kéri a DNA

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) a szenátus hozzájárulását kéri a Florian Bodog volt egészségügyi miniszter elleni bűnvádi eljárás elindításához.



A volt tárcavezető, jelenlegi a PSD színeiben megválasztott szenátor ellen hivatali visszaélés, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás és hivatalos okiratok meghamisítása miatt vizsgálódna a DNA.A vádhatóság szerint Florian Bodog egészségügyi miniszterként közbenjárt annak érdekében, hogy személyi tanácsadója egy éven át megkapja a tisztsége után járó fizetést, noha nem jelent meg a munkahelyén, és nem látta el a szerződésébe foglalt feladatokat. Mivel az illető nem járt be dolgozni, Bodog írta alá helyette a jelenléti íveket, és két egyéni munkaszerződésre, valamint egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozatra is odahamisította az illető aláírását. A DNA szerint a volt miniszter tanácsadója 75 656 lejjel károsította meg a szaktárca költségvetését azáltal, hogy jogtalanul kapott fizetést.A DNA 2019 szeptemberében is kérte a szenátustól Florian Bodog mentelmi jogának megvonását, a felsőház akkor elutasította az erre vonatkozó igénylést.Bodogra szakmai szinten is rájár a rúd: 2019-ben az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) jóváhagyta azt a határozatot, amellyel visszavonta a doktori titulusát, mert úgy ítélték meg, hogy plagizált.