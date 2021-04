Gheorghiță: minden korosztály esetében folytatódik az oltás az AstraZeneca vakcinájával

Az AstraZeneca oltásaival szemben felmerülő kérdések miatt tartott találkozót csütörtökön a román járványügyi hatóság, ennek végén sajtótájékoztatót adott Valeriu Gheorghiță, az országos oltási kampány vezetője. A katonaorvos ekkor elmondta: Romániában folytatják az oltást az AstraZeneca készítményeivel, minden korosztály esetében.



Mint hangsúlyozta, a vérrög kialakulására nagyon kevés az esély, az oltás előnyei messze felülmúlják a kockázatokat. Az eddigi adatok alapján a vérrögképződés kialakulására való esély elmondása szerint egy millióból 6 eset."A járványügyi helyzet jelenleg igen aggasztó. Romániában 100 fertőzöttből 2,5 személy hal meg a koronavírus szövődményei miatt, nemrég pedig nőtt ez a tendencia. Ezért nagyon fontos, hogy az oltási kampányt továbbra is folytassuk az összes rendelkezésre álló oltóanyaggal. Az oltás lemondásával veszélyeztethetjük a nyájimmunitás elérését" - érvelt Gheorghiță.A katonaorvos emlékeztetett: nem ajánlott két koronavírus elleni vakcinát kombinálni, tehát aki már megkapta az AstraZeneca első dózisát, a másodiknál is ugyanazzal kell oltakozni.A szakember ugyanakkor elmondta, hogy akinél vérrögképződés indult az első dózis után, akkor nyilván ellenjavallt, hogy megkapja a második adagot.Mint ahogy ITT megírtuk, az Európai Gyógyszerügynökség is annyit mondott, hogy lehetséges az összefüggés az AstraZeneca-vakcina és az oltottaknál ritka esetben előfordult vérrögképződéses-esetek között, azonban a vérrögképződést a nagyon ritkán előforduló mellékhatások között kellene szerepeltetni. Azt is hangsúlyozták, amit Gheorghiță elmondott: hogy megítélésük szerint a vakcina előnyei még mindig felülmúlják a kockázatokat.