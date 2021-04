A gyógyszerészeknek gőzük sincs, hogyan kezdhetnének tesztelni jövő héttől a gyógyszertárakban

A gyógyszerészeknek mindössze 15 százaléka hajlandó, hogy Covid-19-re tesztelje le az embereket, miközben 70 százalékuk határozottan elutasítja az elképzelést - írja a Ziare.com.



A Romániai Gyógyszerészek Kollégiumának elnöke,a lapnak azt nyilatkozta, hogy néhány dolgot le kellene tisztázni ahhoz, a kérdésről érdemileg lehessen beszélni. Először el kellene dönteni például, hogy hogyan tehetnék meg a tesztelést egyáltalán: a gyógyszertárak előtt felállított sátrakban, ahogyan teszik ezt például Ausztriában, külön kabinokban, vagy egyszerűen az ablakoknál.A kormány tervei szerint azonban jövő héten el kellene kezdődnie a gyógyszertárakban való tesztelésnek. Legalábbis, a egészségügyi minisztérium egyik államtitkára ilyen nyilatkozatot tett.Bár a minisztérium azt is mondta, hogy a gyógyszerészek ingyen fognak kapni a teszteléshez szükséges felszerelést, de a gyógyszerészek nem tudják még pontosan, hogyan juthatnak ezekhez hozzá. Ugyanakkor az is probléma, hogy egyelőre nem tűnik úgy, hogy a tesztelésben részt venni kívánó gyógyszerészek kapnának ingyen védőfelszerelést.Lupuliasa szerint segítene a gyógyszerészek kedvét meghozni a teszteléshez, ha ezért pénzt kapnának, így a mostani 15 százalék helyett 40-re nőne az arány.Az Ethica Független Gyógyszertárak Egyesületének elnöke,maga is panaszos hangot ütött meg. Szerinte úgy hoztak a kérdésről törvényt, hogy nem konzultáltak az érintettekkel."Nehéz olyan elkülönített teret megalkotni, ami biztosítja, hogy a többi páciens és a gyógyszertári személyzet biztonságban legyen. Az is nehéz, hogy valaki teszteljen, aztán visszaálljon gyógyszereket kiadni. A gyógyszertáraknak jelenleg nincs infrastruktúrájuk arra, hogy mindezt biztonságosan meg tudják tenni" - mondja.Nem világos az sem, hogy kellene-e programálásokat végezni a gyógyszertárakban való tesztekhez. Az sem világos, hogy az Országos Egészségbiztosító Pénztár fedezné-e a teszteket, ahogyan ezt Németországba vagy Franciaországban megteszik az illetékes szervek.egészségügyi miniszter nemrég jelentette be, hogy a kormány jóváhagyta a jogi keret létrehozását annak érdekében, hogy a gyógyszertárakban is lehessen koronavírus-tesztet végezni.“Az elkövetkező időszakban, megbeszélését tartunk az egészségügyi minisztériumban a gyógyszertárak képviselőivel arról, hogy az antigén teszteket el lehessen végezni a patikákban is. Ez fontos lépést jelent a tömeges tesztelés felé” – fejtette ki Voiculescu a március 26-i kormányülést követően.Hozzátette, bárki kérheti majd a patikában a tesztelést, hozzáférhető áron, de a tárgyalások még folyamatban vannak ezzel kapcsolatban.A jogi keret azonban megvan hozzá, hatályba lép, miután a sürgősségi rendelet megjelenik a Hivatalos Közlönyben – hangsúlyozta.