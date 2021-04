A vendéglátósok nem vágják, pontosan hogyan is tesztelhetnék ők le a klienseket koronavírusra

A HoReCa képviselői azt mondják, hajlandók lennének állni a vendégek gyorstesztelésének költségét, de nem fogadják szívesen a vállalkozók a javaslatot. Már főleg azért sem, mert nem tudják, mégis hogyan tudnák ők a tesztelést elvégezni, hiszen nincs orvosi felkészültségük erre.



Azt is kifogásolhatónak találják, hogy azok mehessenek kocsmába és étterembe, akik be vannak oltva, hiszen egy pincérnek nincs arra nézve felhatalmazása és lehetősége arra, hogy elkérje és leellenőrizze, hogy a betérő vendég be van-e oltva, vagy nincs.A miniszterelnök kedden vetette fel az ötletet, miután a HoReCa képviselőivel találkoztak a kormány tagjai. Jelen tervek szerint az éttermek június elsejétől belső kapacitásuk 50 százalékát használhatják. A kocsmárosok és éttermesek hajlandók fedezni a gyorstesztek költségét azok számára, akik nincsenek beoltva, bár a módszertana a tesztelésnek korántsem tisztázott. Jelenleg úgy néz ki, hogy az, aki nincs beoltva, és nem hajlandó teszteltetni magát, csak és kizárólag a teraszon foglalhat majd helyet.