Nincs pénzük oxigénre se, de improvizáltak maguknak egy intenzív terápiás osztályt egy Fehér megyei kórházban

Egészen elképesztő helyzet áll fenn a Fehér megyei Abrudbányán a helyi kórházban: nincs intenzív terápiás osztályuk, ezért kénytelenek voltak improvizálni. Lyukakat ütöttek a falakba, hogy orvosi oxigént juttassanak az épületbe.



A kórház vezetősége azt mondja, többször is kértek segítséget a minisztériumtól, de nem kaptak választ.Az oxigénre se lenne pénzük, de egy vállalkozó, akinek a felesége nemrég ebben az intézményben gyógyult, adott rá. A kórházban 85 ágy van, ebből 35 koronavírusos betegeknek van fenntartva.Az orvosok az adományozott oxigéntartályokat elhelyezték az épületen kívül, és onnan juttatják csövekkel az oxigént a kórtermekbe. A kórháznak van négy munkása, akik éjjel nappal felügyelik az összetákolt életmentő rendszert.Az orvosok arról is beszélnek, hogy kezdetben kevésbé súlyos tünetekkel érkeztek az emberek, de mostanra egyre többnek van, de oxigénjük nem volt a kezeléshez. Aztán eszükbe jutott, hogy régen a műtétekhez így oldották meg az oxigénszükségletet. Azt mondják, legalább 150 pácienst sikerült így megmenteni, legalábbis addig, míg el tudták szállítani őket egy felszereltebb intenzív terápiás osztályra.Azt állítja a kórház vezetősége, hogy a járvány kezdete óta 800-nál is több koronavírusos beteget kezeltek, mindössze heten veszítették életüket eddig az intézmény falai között.Nemcsak oxigénállomásra van szükségük amúgy, híján vannak alapvető dolgoknak, például ágyneműnek is. Próbálják adományokból segítségével megoldani a fennálló helyzetet. aki adományozni szeretne keresse meg az abrudbányai kórház vezetőségét.