Románia kifogyott az egyik COVID-19 kezelésére használt gyógyszerből

Az egészségügyi minisztérium közölte kórházakkal, hogy jelenleg nincs raktáron a COVID-19 kezelésére szolgáló egyik gyógyszer, a Tocilizumab – derült ki Marius Oprescu, Olt megye PSD-s tanácselnökének a nyilatkozatából.



A koronavírus kezelésére két gyógyszer bizonyult hatékonynak: a Tocilizumab és a Remdesivir. A tanácselnök az Adevărul lapnak elmondta, hogy a két terméket a COVID-19 kórházak nem tudják közvetlenül beszerezni, csak az egészségügyi minisztériumon keresztül tehetik meg. A kórházak vezetői tavaly ősz óta arra panaszkodnak, hogy csak nagy nehézségek által jutnak hozzá a két gyógyszerhez.Az ismételt gyógyszerigénylő kérésükre az egészségügyi minisztérium kórházaknak szánt válaszából kiderült, hogy Tocilizumab nincs is raktáron, kifogytak belőle. A kórházakat ezért arra kérték, hogy próbáljanak meg egymással együttműködni, a rendelkezésükre álló gyógyszermennyiséget osszák meg egymással. Ha pedig nincs ilyen együttműködés, akkor jelezzék az egészségügyi tárcának.Az egyik kórház, ahol nincs rendszeres ellátás, az Olt Megye Tanácsához tartozó Slatina Megyei Sürgősségi Kórház, amely a COVID-19 betegeket egy speciális osztályon kezeli. Marius Oprescu elmondta, hogy a felmerült problémát jelezte a miniszterelnöknek,, aki - a tanácselnök állítása szerint - addig nem is tudott a problémáról, de megígérte, lépéseket fog tenni a gyógyszerellátás biztosítása érdekében.Az egészégügyi minisztérium tájékoztató levelében konkrétan leírják: a minisztérium jelenleg nem rendelkezik több Tocilizumab-al, így a kórházak hiába is kérik tőlük. Helyette elküldték a kórházaknak azt a listát, hogy milyen intézmények kaptak az elmúlt héten a gyógyszerből, mondván, oldják meg egymás között, nem számít ha a gyógyszerhiánnyal küzdő kórház más megyében található.Ugyanakkor jelezték, hogy megkeresik a gyártót újabb gyógyszeradagok beszerzése érdekében. Magyarázatképpen azt írták, hogy azért nem rendeltek időben kellő mennyiséget, mert a COVACTA-tanulmány szerint a szer nem bizonyult kellő hatékonyságúnak.