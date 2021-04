Halálos fenyegetést kapott a diszkrimináció-ellenes tanács elnöke, nem ez volt az első

Halálosan megfenyegették Asztalos Csabát, a diszkrimináció-ellenes tanács (CNCD) elnökét Bukarest központjában.



Forrás: Asztalos Csaba

A CNCD elnökének a főváros központjában lévő buszmegálló hirdetőtábláján üzent egy ismeretlen személy. Azt írta: Ceaușescu után halál Asztalos Csabára és a CNCD-re isAsztalos a fenyegetés kapcsán anek azt nyilatkozta, hogy szombaton feljelentést fog tenni.A helyszínt ugyanis valószínűleg nem véletlenül választották ki, a buszmegálló a forradalom téren, a belügyminisztérium székhelye közelében található. Az illető feltehetően tudta azt is, hogy Asztalos Csaba belebotlik majd a halálos fenyegetésbe.

Nem ez volt az első alkalom, hogy megfenyegették

Asztalos lapunknak elmondta azt is, hogy az utóbbi években több halálos fenyegetést kapott egyrészt azért, mert magyar, másrészt viszont azért, mert sokakat zavar az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács munkája, hisz az az előítéleteket támadja.Asztalost többször lebozgorozták, azzal fenyegették meg, hogy tűnjön el az országból, amíg még van ideje... mert Romániában sem őt sem az RMDSZ-t nem látják szívesen. A CNCD magyarellenes fellépéseire pedig gúnyosan megjegyezték, hogy mi van, ha seggre esik az aszfaltra, akkor már az is magyarellenes lesz?Az elnök a G4media-nak is nyilatkozott , nekik úgy fogalmazott, sajnálattal veszi tudomásul ezeket a megnyilvánulásokat, de a munkát ezek ellenére is folytatni fogják a CNCD-vel.A román portál megjegyzi, az üzenet hasonlít a romáknak címzett üzenethez, amelyet szintén egy bukaresti buszmegállóba írtak április 1-jén.Az Asztalos által kapott halálos fenyegetése pedig beleillik az utóbbi idők idegenellenes megnyilvánulásainak sorába, amelyek között volt, az állami zsidó színház vezetője, aki e-mailben fenyegették meg. Szintén halálos fenyegetést kapott március 15. kapcsánsepsiszentgyörgyi polgármester. De a tüntetések kapcsán megfenyegették a szászállamfőt, a palesztin származásúOrszágos Sürgősségi Igazgatóság (DSU) vezetőjét, a némettemesvári polgármestert is.