Változik a kórházi szabályzat: ezentúl látogathatók lesznek a covidos betegek

Megváltozott a szabályzat a covidos betegek látogathatóságát illetően. A koronavírussal fertőzött súlyos betegeket ezentúl meglátogathatják a kórházban a hozzátartozóik - mondja ki egy pénteken megjelent egészségügyi minisztériumi rendelet. A több mint egy éve tartó járvány kezdetétől ez meg volt tiltva, csak telefonon lehetett érdeklődni a családtagok állapotáról.



În câteva ore, odată cu apariția în Monitorul Oficial, un nou ordin de ministru va reglementa următoarele:



1.... Közzétette: Vlad Voiculescu – 2021. április 9., péntek

Az új jogszabály szerint a beteget alkalmanként egy családtagja látogathatja meg, a kezelőorvos beleegyezésével. A látogatás időtartama nem haladhatja meg a 15 percet. a kórházba való belépéskor a látogató ingyenes védőöltözéket kap, az intézményben tartózkodása alatt be kell tartania az egészségügyi szabályokat, és nem vihet semmit a betegnek.Szintén a kezelőorvos beleegyezésével a súlyos állapotban lévő páciensek számára lehetővé teszik a vallási támogatást, azaz a lelkészi látogatást a kórházban.Az új miniszteri rendelet néhány órán belül hatályba lép, amint megjelenik a Hivatalos Közlönyben - jelezteegészségügyi miniszter a Facebook-oldalán. A tárcavezető az új szabályzat ismertetése mellett azt is leírta, hogy személyes indíttatása is volt a sokszor embertelennek tűnő előírások módosítására:"Mindkét nagymamám kevesebb, mint 4 hónapja halt meg. Egyikük koronavírusos beteg volt. Tudom, hogy milyen nehéz lehetett azok számára, akik még elbúcsúzni sem tudtak családtagjaiktól. Nem élünk normális körülmények között, és a szabályozásnak akkor megvolt céljuk. Az időközben rendelkezésünkre álló plusz információk a vírusról és az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai lehetővé teszik számunkra, hogy módosításokat eszközöljünk, hogy amennyire lehet, egy kicsit ... emberibbé tegyük a körülményeket"- írta Voiculescu a Facebookon.A napokban döntöttek a temetkezési szabályok változásáról is - erről ITT írtunk bővebben -, a covid-19-ben elhunyt betegek esetében lehetővé teszik azt, hogy azokat felöltöztessék saját ruháikba, és megfelelő szertartással temessék el, bár a koporsót még mindig le kell szigetelni. A holttesteket eddig egy vízhatlan, dupla falú, hermetikusan záródó zsákba tették, majd 24 óra leforgása alatt el kellett hantolni őket.