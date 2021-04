Nagy a felháborodás: éjnek idején evakuálták a betegeket egy bukaresti klinikáról, hogy átalakítsák covid-kórházzá

Komoly elégedetlenséget okozott, hogy pénteken késő este evakuálták a bukaresti Foişor ortopédiai klinika betegeit, hogy a kórházat COVID-egységgé alakítsák át. Egyrészt senki nem értette meg, hogy miért volt szükség ezt "éjnek idején" lerendezni, másrészt sem a betegeknek, sem az orvosi személyzetnek nem hagytak megfelelő időt az átszervezésre, illetve a páciensek kiutalására, áthelyezésére. A hírtelevíziók beszámolói szerint péntek este mentőkkel és a hozzátartozók autóival - egyeseket az ülésen, másokat a csomagtartóban - szállították el az ortopédiai kórház több mint száz betegét. Közülük 12 beteget a román főváros más kórházaiba helyeztek át, 68 már megműtött, illetve 25, műtétre váró beutaltat pedig hazaküldtek.Miközben az egészségügyi szakszervezet hangosan tiltakozott a történtek ellen, Raed Arafat belügyi államtitkár azt magyarázta, hogy minden a legnagyobb rendben zajlott le.



A betegeket mentőautókkal, személygépkocsikkal szállították el a klinikáról. Fotó: Agerpres

A tiltakozók között a Sanitas elnöke is hangott adott kritikájának. "Álljanak le, kérem! Ez nem lehetséges! Miniszter úr ... A betegek, akiket alig pár órája műtöttek meg, az éjszaka közepén átöltöztetik ?... A XXI. században! Szinte mind a száz beteget, akinek kórházi kezelésre volt szüksége, hazaküldik !! Csak 12 páciens került át más kórházakba? Megpróbálom megérteni, hogyan lehet ezt megtenni egy EU-tagállamban, olyan országban, ahol állítólag tiszteletben kell tartani a beteget és jogait ... Döbbent vagyok, és nem értem, hogy lehetséges egy ilyen groteszk jelenet és hihetetlen, milyen megalázó helyzetbe hozzák a betegeket és az orvosi személyzetet "- mondtaa Mediafax szerint."Nem tudom, ki készítette elő és koordinálta az ilyen akciót. Azt hiszem, mindenki számára világos, hogy ezt az egészségügyi válságot egyesek mennyire felszínesen és hülyén kezelik, amikor olyanok kerülnek döntő helyzetbe, akik nem tudják felmérni, hogy mit kell tenni, és a feladatok meghaladják kompetenciájukat és józan eszüket. Ebből most már elég! Arra kéem a felelős döntéshozókat, hogy állítsák le ami itt zajlik!”- tette hozzá a Sanitas elnöke.A helyszínen megjelent a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések - a maszkviselés és kijárási korlátozások - ellen rendszeresen tüntetők egy nem túl népes, de annál hangosabb csoportja, akik összetűzésbe keveredtek a csendőrökkel. Az összeesküvés-elméleteket terjesztő demonstrálók szerint a Covid-kórházak valójában üresen állnak, ezért a kiürítés leállítását követelték, és "Le a sátánista kormánnyal, Gyilkosok, Arafat, ne feledd, ez nem a te országod!" rigmusokat kiabálták, utóbbival a palesztin származású katasztrófavédelmi államtitkárra utalva.Az egészségügyi minisztérium szombat hajnalban közleményben fejezte ki sajnálkozását, amiért az "éj leple alatt", botrányos körülmények között került sor a Foisor kórház kiürítésére, hozzátéve, hogy az intézkedés szükségességéhez nem fér kétség.szerint erre azért volt szükség, mert a fővárosi kórházak intenzív osztályain nem maradt szabad hely, ezzel szemben a Foişor 20 ágyas intenzív osztályán csak három hely volt foglalt, és további 90 olyan ágya van, amelyen oxigénellátást lehet biztosítani.A katasztrófavédelem vezetője elmondta: a kórházban lévő, operációra előjegyzett, de nem sürgős betegeket, illetve a már megoperált pácienseket hazaküldték, azokat a pácienseket, akiknél a beavatkozás nem tűrt halasztást, más kórházakba szállítottak át.Az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint a döntést már reggel meghozták, ám az akció előkészítése elhúzódott, ezért estére maradt a betegek átszállítása más kórházakba.elnézést kért az érintettektől és ezek családjaitól.Raed Arafat maga is elismerte, hogy 'kellemetlenségeket' okozott a pácienseknek a költözés, de hangsúlyozta: a döntést azért kellett meghozni, hogy olyan betegek életét lehessen megmenteni, akik máskülönben nem jutottak volna megfelelő ellátáshoz. Az államtitkár szerint az akcióról egyeztettek az egészségügyi minisztériummal, a kórház vezetőségével és a bukaresti polgármesteri hivatallal is.'Ezek nehéz döntések, de szükségesek az emberek életének megmentése érdekében' - szögezte le Arafat.Az egészségügyi miniszter szintén megerősítette: a klinika COVID-kórházzá alakítására vonatkozó döntést már péntek reggel meghozták, ám a kórház menedzsere 'megengedhetetlenül elkésett' a szükséges dokumentumok kiállításával, ezért a páciensek egy része 'sajnálatos helyzetbe került'.A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke 'kriminálisnak' nevezte a történteket és azt mondta: börtönbe kellene vetni a felelősöket.szerint a hatóságok hónapokig 'nem csináltak egyebet, csak hazudoztak', ezért jutottak oda, hogy éjszaka kelljen kiüríteni kórházakat. Felszólítottaállamfőt, hogy 'rúgja ki inkompetenseit', és tegyen oda olyan vezetőt, akik 'képes megmenteni a románok életét'.