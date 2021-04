Rosszul kezdődik a háziorvosok általi oltás: hiába reménykedik a kormány, nem ezzel fogják feltornászni az átoltottsági arányt

Temesváron szerdán megkezdődött az oltás a háziorvosi rendelőkben, de a kísérleti projekt 50 orvosa három nap alatt mindössze 10 beteget oltott be a - írja a Digi24





A napi 100 ezer oltás elérése a cél, azonban ez a szám egyelőre még messze van. Az aduász, amelyről azt hitték a hatóságok, hogy csak elő kell kapni a megfelelő pillanatban, úgy tűnik, kudarcra van ítélve - mondják az elemzők, majd elmagyarázzák azt is, hogy miért nem vállalhatják magukat túl a családorvosok.



Egyrészt elig kielemezni a temesvári helyzetet: 50 orvos vett rész a projektben, és három nap alatt 10 beteget sikerült beoltani. A projekt koordinátora szerint a vakcinák sem érkeztek meg időben.



"Szerdán 10 orvost fogadtunk, csütörtökön további 19 orvost, pénteken a maradék 20-at, mivel a DSP autója 10 doboz vakcinánál többet nem tudott szállítani "- mondta el az újságírók érdeklődésére Mihai Iacob háziorvos.



Azonban ahány orvos, annyi magyarázat is van, miért nem sikerült beüzemelni a programot. Elisabeta Spătaru nyilatkozata szerint például, nem volt ideje megszervezni, ezért csak a jövő héten kezdi el az oltást.



"Meg kell értenie mindenkinek, hogy a családorvosi rendelők nem oltási központok. Vannak beütemezett betegek, akik konzultációra várnak.Vannak krónikus betegek, terhes nők, kisgyerekes szülők, akik a program szerinti védőoltásokra várnak. Őket kell elsősorban ellátnunk. A koronavírus elleni oltást pedig ezeken túl kell elvégeznünk, amennyire az indőnkből futja rá "- magyarázta Elisabeta Spătaru, háziorvos.



A valódi okok között azonban az oltástól való félelem is szerepel, mondja Adina Popescu családorvos. Ugyanis a háziorvosi rendelők egyelőre csak az AstraZeneca oltással kapcsolódhatnak be az országos átoltási programba. A betegek azonban szkeptikusak az AstraZeneca szérumot illetően, mert az oltás körüli negatív kampány miatt teljesen elvesztették benne a bizalmukat, holott teljesen biztonságos vakcináról van szó.



Jövő héten érkezik a Johnosn&Johnson vakcinája is, a hatóságok remélik, hogy akkor mégis lendületre kapnak a családorvosi rendelőkben is az oltások. (digi24/hírszerk.)



