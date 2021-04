Bukaresti kórházigazgató: négyszerese lehet az esetek száma annak, mint amiről beszámolnak

"Úgy gondolom, hogy négyszer több eset van, mint amennyit jelentenek. Véleményem szerint 20 ezer eset lehet naponta" - jelentette ki Beatrice Mahler, a bukaresti Marius Nasta Intézet vezetője szombat este a Digi24 televízió În fața ta című műsorában. Az intézményvezető érvelése szerint tavaly novemberben, amikor naponta 10 ezer új fertőzésről érkeztek jelentések, akkor 1000 ember szorult intenzív terápiás kezelésre, és kevesebben haltak meg. Most 5000 új esetet jelentenek naponta, és nagyjából 1500 ember szorul intenzív terápiás kezelésre, illetve a halottak száma is jelentős.



Elmondása szerint más országokhoz képest, ahol több tesztet végeznek, és ezért a közepesen súlyos és súlyos lefolyású betegek aránya változatlan, nálunk növekszik a kórházba kerülő emberek aránya az azonosított esetekhez képest.Az orvos ugyanakkor arról is beszélt, hogy úgy tapasztalják megváltozott a betegség lefolyása ahhoz képest, mint amilyen tavaly volt. Elmondása szerint az elmúlt éven rendszerint úgy alakult a betegség, hogy a tünetek megjelenése utáni 6-7. napon fordult adott esetben rosszabbra a betegek állapota. Ez az esetek mintegy 5 százalékát jelentette. Az mondja, hogy jelenleg van egy olyan kategória, akik otthon maradnak, és a betegség kialakulása utáni 12-13. napig normális az oxigénszaturációjuk, csak ez után fordul rosszabbra az állapotuk és kerülnek kórházba, ahol sürgősen nagy magas koncentrációjú oxigénre van szükségük.Elmondása szerint a betegeknél a komplikációk is másak, mint tavaly. Tavaly a veseelégtelenség és a légzési elégtelenséggel számoltak, de trombózisos szövődmények nem voltak. Ehhez képest most előfordul, hogy jól alakul a páciens gyógyulása, már azt tervezi, hogy néhány nap múlva mehet haza, aztán hirtelen tüdőembólia alakul ki nála, és meghal. (g4media)