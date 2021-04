Botrányos kórházkiürítés Bukarestben: Cîţu szerint most dől el, hogy van-e még becsület

Lássuk van-e még becsület Romániában - vetette fel vasárnap a Foişor klinika COVID-19 kórházzá alakítása kapcsán Florin Cîţu miniszterelnök. A kormányfő lemondásokat emlegetett, miután részt vett a beavatkozásokat irányító és koordináló országos központ (CNCCI) ülésén.



Cîţu neveket nem mondott azzal kapcsolatban, hogy konkrétan kinek kellene lemondania, de úgy fogalmazott: kíváncsi, hogy "van-e még becsület Romániában'.A Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) vasárnapi Facebook-bejegyzésében jelezte: parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Foişor-ügyben, és felszólította a miniszterelnököt, hogy "azonnali hatállyal" váltsa leegészségügyi minisztert ésállamtitkárt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (DSU) vezetőjét, akiket a "legfőbb felelősöknek" tekint az egészségügyi rendszerben kialakult "katasztrofális helyzetért".Szombat este bonyodalmat okozott, hogy a bukaresti Foişor ortopédiai klinikát COVID-kórházzá alakították.Raed Arafat szerint erre azért volt szükség, mert a fővárosi kórházak intenzív osztályain nem maradt szabad hely, ezzel szemben a Foişor 20 ágyas intenzív osztályán csak három hely volt foglalt, és további 90 olyan ágya van, amelyen oxigénellátást lehet biztosítani.Az államtitkára szerint a döntést már reggel meghozták, ám az akció előkészítése elhúzódott, ezért estére maradt a betegek átszállítása más kórházakba.elnézést kért az érintettektől és ezek családjaitól.Raed Arafat maga is elismerte, hogy "kellemetlenségeket" okozott a pácienseknek a költözés, de hangsúlyozta: a döntést azért kellett meghozni, hogy olyan betegek életét lehessen megmenteni, akik máskülönben nem jutottak volna megfelelő ellátáshoz. Az államtitkár szerint az akcióról egyeztettek az egészségügyi minisztériummal, a kórház vezetőségével és a bukaresti polgármesteri hivatallal is."Ezek nehéz döntések, de szükségesek az emberek életének megmentése érdekében" - szögezte le Arafat.Az egészségügyi miniszter szintén megerősítette: a klinika COVID-kórházzá alakítására vonatkozó döntést már péntek reggel meghozták, ám a kórház menedzsere "megengedhetetlenül elkésett" a szükséges dokumentumok kiállításával, ezért a páciensek egy része "sajnálatos helyzetbe került".Egyes páciensek rokonai elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy a költöztetésre este került sor.A kórháznál megjelent egy csoport tüntető is, akik - a hatóságok szerint - az utóbbi napokban más helyszíneken is tiltakoztak a korlátozó intézkedések ellen.A csendőrség közleménye szerint egy csoport tiltakozó "igyekezett megnehezíteni" a páciensek elköltöztetését.