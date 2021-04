Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampány koordinátora úgy nyilatkozott vasárnap este a Digi 24 televíziónak, hogy meglátása szerint ősszel elkezdődhet a 12-15 éves korosztály beoltása COVID ellen.



Gheorghiţă azt mondta, a Pfizer már benyújtotta az Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelethez (FDA) a 12-15 éves gyerekek beoltásának engedélyeztetéséhez szükséges dokumentációt, így várhatóan két hónapon belül meg is kapja az engedélyt a FDA-tól, majd az Európai Gyógyszerügynökségtől is. Ha ez megtörténik, a harmadik negyedévtől, vagyis ősztől elkezdődhet a 12-15 évesek beoltása Romániában.A katonaorvos arról is beszámolt, hogy Romániában jelenleg 750.000 adag AstraZeneca vakcina van. Az AstraZeneca második dózisait április 14-étől kezdik adni, egyelőre senki nem lépett vissza a jogosultak közül. "Remélem, nem is fognak, mert kár lenne elveszíteni ezeket az előnyöket" - mondta Valeriu Gheorghiţă.