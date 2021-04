Bode a Foisor-botrányról: a család és az orvos egyezett meg arról, hogy csomagtartóban szállítják el az egyik beteget

Lucian Bode belügyminiszter hétfő reggel újságírói kérdésre válaszolva elfogadhatatlannak nevezte, ami péntek este a bukaresti Foisor kórházban történt. Mint arról beszámoltunk, péntek este mentőkkel és a hozzátartozók autóival - egyeseket az ülésen, másokat a csomagtartóban - szállították el az ortopédiai kórház több mint száz betegét. Közülük 12 beteget a román főváros más kórházaiba helyeztek át, 68 már megműtött, illetve 25, műtétre váró beutaltat pedig hazaküldtek.



Az eset kapcsánPNL-alelnök kijelentettebelügyi államtitkárra utalva, hogy "senki sem pótolhatatlan". A kórház kiürítésére vonatkozó határozatot ugyanis Arafat írta alá - írja a Hotnews. A sajtónak ezt Bode úgy kommentálta: "valóban senki sem pótolhatatlan, beleértve Bode minisztert vagy Raed Arafat államtitkárt is".A belügyminiszter hétfő reggel úgy nyilatkozott: egyáltalán nem tartja rendjén valónak azt a módot, ahogy elköltöztették a Foişor kórház betegeit, de az elszállítás módjára vonatkozó döntést nem az egészségügyi minisztériumban hozták meg, mint ahogy a belügyminisztérium katasztrófavédelmi igazgatóságában (DSU) sem.A szaktárca vezetője beszélt azokról a nyilvánosságra került képsorokról is, amelyek tanúsága szerint egyik pácienst a hozzátartozók autójának csomagtartójában szállították el. Bode azt mondta: a beteg, a hozzátartozók és az ügyeletes orvos között megegyezés volt erről, az autót pedig úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen a páciens szállítására.Hozzátette ugyanakkor, hogy bármi is legyen az oka a késlekedésnek, a péntek esti eset többé nem ismétlődhet meg. A betegeket sorra, mentővel kellett volna elköltöztetni - szögezte le Bode.Ezzel kapcsolatban korábban az egészségügyi miniszter azt nyilatkozta , a késlekedésért a kórház menedzsmentje és fenntartója tehető felelőssé. "Megengedhetetlenül sokat késlekedtek a betegek áthelyezésével és a menedzser jóváhagyásával, beleértve azokat a formanyomtatványokat is, amelyeket a kórház vezetése és a Bukaresti Kórházak és Egészségügyi Szolgáltatások Adminisztrációja (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București - ASSMB) kellett kiállítson, ezek utolsó pillanatban készültek el, még így is késve" - nyilatkozta Vlad Voiculescu.Lucian Bode belügyminiszter hétfő reggel arról is beszámolt, hogy

a Foişor kórház intenzív terápiás osztályán időközben mind a húsz ágyat elfoglalták már COVID-betegek.

Ugyanez a helyzet a kórházban lévő 90 oxigénellátásos ággyal is. Jelenleg az országban körülbelül 1520 COVID-beteg szorul intenzív terápiás ellátásra, tehát számuk enyhén csökkent a hétvégi adatokhoz képest, amikor 1531 személyt ápoltak intenzív osztályon.