A maszkviselés a tengerparti majálisozóknak is kötelező lesz

Lucian Bode belügyminiszter azt üzente azoknak, akik a tengerparton szeretnének majálisozni, hogy nyugodtan megtehetik, csak tartsák be az egészségügyi óvintézkedéseket.



Bode közölte, a belügyi alkalmazottak jelen lesznek a tengerparton a május elsejei hétvégén, hogy vigyázzanak az emberekre és megfékezzék a járvány terjedését. "Nem azért megyünk ki terepre, hogy büntessük az állampolgárokat" - szögezte le.A miniszter arról is beszélt, hogy a vendéglátóipari egységek az ortodox húsvét idején és majáliskor maximum 70%-os kapacitáson működhetnek majd, az óvintézkedések pedig az egész országban, így a tengerparton is érvényesek lesznek. Az éttermek vendégfogadási kapacitását a település fertőzöttségi rátájának függvényében szabják meg.Lucian Bode nemrég még megpedzette, hogy a hatóságok esetleg fontolóra veszik, hogy "a hegytetőn vagy a tengerparton" kivételesen nem lenne kötelező a maszk viselése. Most pontosított, és kijelentette, hogy a maszkot kötelező viselni "a belügyminisztérium előtt, a tengerparton és a hegyekben is". Amikor Florin Cîțu miniszterelnök ezzel a "bátorító perspektívával" jött, miszerint június elsejétől bizonyos feltételek mellett a korlátozásokat fokozatosan feloldják, mindannyian gondolhatunk arra, hogy a hegycsúcson vagy a tengerparton, tengerben fürödve a maszk viselése helyénvaló lesz-e vagy sem - vélte. Ám leszögezte:

az, ami tavaly történt a tengerparton, hogy emberek ezrei egymás mellett tömörültek maszk nélkül, nem szabadna ismét megtörténjen.

Hosszú távon, a korlátozások fokozatos enyhítésével lehet szó a maszkviselés bizonyos körülmények közötti feloldásáról, de jelen pillanatban a maszk viselése kötelező - tette hozzá. PublicDomainPictures képe a Pixabay -en.