Április 19-én hallgatja ki a szenátus jogi bizottsága az okirathamisítással vádolt Florian Bodogot

A szenátus jogi bizottsága április 19-én hallgatja ki Florian Bodog szenátort, volt egészségügyi minisztert, aki esetében a DNA a felsőház hozzájárulását kérte a bűnvádi eljárás elindításához - jelentette ki hétfőn Iulia Scântei, a szakbizottság elnöke.



A jogi bizottság tagjai a héten tanulmányozhatják a dossziét, a szenátus házbizottsága április 20-án várja a jelentést, majd öt napon belül a plénum elé terjeszti javaslatát, vázolta fel a liberális szenátor.A korrupcióellenes ügyészség (DNA) a szenátus hozzájárulását kérte a Florian Bodog volt egészségügyi miniszter elleni bűnvádi eljárás elindításához.A volt tárcavezető, jelenlegi szenátor ellen hivatali visszaélés, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás és hivatalos okiratok meghamisítása miatt vizsgálódna a DNA.A vádhatóság szerint Florian Bodog egészségügyi miniszterként közbenjárt annak érdekében, hogy személyi tanácsadója egy éven át megkapja a tisztsége után járó fizetést, noha nem jelent meg a munkahelyén, és nem látta el a szerződésébe foglalt feladatokat. Mivel az illető nem járt be dolgozni, Bodog írta alá helyette a jelenléti íveket, és két egyéni munkaszerződésre, valamint egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozatra is odahamisította az illető aláírását. A DNA szerint a volt miniszter tanácsadója 75.656 lejjel károsította meg a szaktárca költségvetését azáltal, hogy jogtalanul kapott fizetést.A DNA 2019 szeptemberében is kérte a szenátustól Florian Bodog mentelmi jogának megvonását, a felsőház akkor elutasította az erre vonatkozó igénylést.