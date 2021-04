Sokat ellenőriztek és sokat büntettek a hétvégén a hatóságok

Az elmúlt hétvégén országszerte közel 21.000 bírságot róttak ki a hatóságok összesen 4,9 millió lej értékben a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megfékezését célzó óvintézkedések áthágása miatt, jelentette ki hétfőn Lucian Bode belügyminiszter.



A tárcavezető rámutatott, hogy április 9-e és 11-e között országos szinten napi 4000-rel emelték az ellenőrzéseket végző hatósági emberek számát.Az akciók nyomán több mint 15.200 céget és 279.000 személyt ellenőriztek. 20.300 személy nem tartotta be az óvintézkedéseket, ezek közül 4500-an szegték meg a kijárással kapcsolatos korlátozásokat. A hatóságok 20.920 bírságot róttak ki, napi átlagban 6900-at. A bírságok összege eléri a 4,9 millió lejt, fejtette ki Bode.A miniszter arról is beszámolt, hogy a hatóságok 28 eseményt - magán-összejöveteleket - szakítottak félbe, és 17 esetben bűnvádi eljárást indítottak a betegségek leküzdésére irányuló erőfeszítések meghiúsítása miatt.A belügyminiszter ugyanakkor a rendőrség három hónapos tevékenységéről is beszámolt, és rámutatott, hogy a bűncselekmények 7,4%-kal csökkentek a tavalyi év első három hónapjához viszonyítva.