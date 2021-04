Megfosztotta a POL Gálfi Árpádot a tagságától, de ő nem bánja

Megfosztotta tagságától Gálfi Árpádot a Szabad Emberek Pártjának (POL) megyei közgyűlése, így nem lehet összeférhetetlen a Székelyudvarhelyért Párt alapítói minőségével – közölte Ember Attila, a polgármester tanácsadója az UH.ro portállal.



Az új párt társalapítója a lapnak elmondta, mivel Gálfi nem lehet egyszerre két pártnak a tagja, a kizárás már korábban is felmerült a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzése miatt. A kizárás az összeférhetetlenség elkerülése mellett azért is Gálfinak kedvezett, mert ha önként mondott volna le, az felvetette volna a polgármesteri mandátumának elvesztését is.Gálfi így hivatalosan független polgármester lesz, már amennyire a Székelyudvarhelyért Párt mellett független tud lenni az ember. Törvény szerint viszont egyelőre sem ő, sem a tanácsosai nem tudnak pártot váltani, ez majd csak 2024-ben következhet be.„Az újonnan bejegyzett Székelyudvarhelyért Párt céljairól, a következő választásokon való részvételéről még túl korai lenne bármit is mondani, jelenleg a város szempontjából sokkal fontosabb dolgok élveznek prioritást, mint a pártoskodás, vagy politikai szervezkedés. A lényeg, hogy létezik egy új párt, amelyik már nem vádolható azzal, hogy "román", egy olyan párt, amelyik KIZÁRÓLAG helyi dolgokkal szeretne foglalkozni, és amelyikről hiszem, hogy képes lesz rendeltetésének megfelelően működni a városunk érdekében" - írta az UH cikke fölé a polgármester.Az UH forrása szerint Gálfit már január 12-én kizárták a POL-ból, a kizárás indoka azonban bizonytalan. A pártból való kizáráshoz Gálfinak szembe kellett mennie a POL elveivel, érdekeivel, ami nem tudni, hogy pontosan mi is lehetett. Gálfi szerint a decemberi parlamenti választásokon az RMDSZ-re való szavazásra buzdítás váltotta ki.A polgármester szerint egyébként azért vártak három hónapot a bejelentéssel, mert úgy döntöttek, kivárják a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését, miután ettől függetlenül is elérték már céljukat a választásokon. Emlékeztetett, a POL színeiben való indulás kompromisszum volt, hogy csapatával együtt indulhasson a 2020-as helyhatósági választásokon, mert pártját nem sikerült időben bejegyeztetnie.Érdekesség, hogy a kizárásról állítólag még saját csapatának se szólt,POL-frakcióvezető például az UH-tól értesült róla. De amúgy is csak azért választották ezt a pártot, mert teljes önállóságot szerettek volna, még megyei delegáltjuk se volt az udvarhelyieknek.Gálfival készült interjúja a választást követően, itt nézhető meg: