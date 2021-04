Csökkenhet a bürokrácia a mezőgazdasági beruházások esetén

Hétfőn elfogadta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely egyszerűsíti a mezőgazdasági célokból történő építkezést a kültelkeken.



Csökkenti a bürokráciát, a kivitelezési időtartamot, ugyanakkor növelheti az EU-s források felhasználását is – részletezte az RMDSZ által is kezdeményezett törvénytervezetet, a szövetség szenátusi frakcióvezetője.Császár Károly, a szenátus közigazgatási bizottságának elnöke ehhez hozzátette, így már a kültelekre vonatkozó zonális rendezési terv (PUZ) nélkül is lehet mezőgazdasági célokra építkezni. A tervezet könnyíti az európai uniós mezőgazdasági pályázatok kivitelezésének folyamatát, ezáltal a pályázat kivitelezési ideje is tartható lesz – részletezte.A jogszabály-tervezet esetében a végső döntést a képviselőház plénuma hozza meg, majd az államelnöki kihirdetést követően léphet hatályba.