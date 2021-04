Három beteg életét vesztette, ötöt sikerült evakuálniuk a kórházból, ahol megszűnt az oxigénellátás

Három beteg meghalt, öt másikat pedig evakuálnia kellett az egészségügyi személyzetnek egy fővárosi kórházból, miután problémák merültek fel az intenzív terápiás teherautó oxigénellátásával – közölte a fővárosi polgármester.



, Bukarest főpolgármestere a közösségi médiában reagált a Victor Babeș kórházban történtekre. Közlése szerint az intenzív mobilegységben 8 súlyos állapotban lévő koronavírusos beteget ápoltak. A nyolc beteg közül viszont csak ötöt sikerült másik kórházba szállítani az oxigénellátás leállta után.Hozzátette, ez egy drámai pillanat, amelyben az emberi életek vesztek oda, ezt követően részvétét fejezte ki azoknak a családoknak, akik hétfő este elvesztették szeretteiket.Az oxigénellátórendszer meghibásodásának oka egyelőre tisztázatlan.Az ügy kapcsán a 3. kerületi bírósághoz fordult, mert szerinte „a bűnösöket be kell azonosítani és meg kell büntetni”, a vizsgálathoz az egészségügyi személyzet együttműködését kérte.A hatóság nyomozást indítottak az ügyben.A helyi rendőrség biztonsági kordont vont a kórház köré. A helyszínenegészségügyi miniszter is látogatást tett, hogy a történtekről tájékoztatatást szerezzen., a belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztályának (DSU) vezetője is megérkezett a kórházba. A DSU vezetője a Digi24-nek azt nyilatkozta, hogy a Victor Babeș mobilegységének felszerelésével korábban nem volt technikai probléma.A kórház udvarán található mobil intenzív osztályt a múlt héten helyezték üzembe kórházban, és teljes kapacitással működött.A mobil intenzív osztályt üzembe helyező DSU közleménye szerint az életmentő készülékekben túlnyomás alakult ki, ezért álltak le. A meghibásodás oka egyelőre ismeretlen. Kihívták a készülékeket forgalmazó cég képviselőjét, aki bár az orvosi személyzet felajánlotta, hogy teljes védőfelszerelést kínál a COVID-19 ellen, azonban nem volt hajlandó belépni a mobil egységbe, és kis idő elteltével távozott a kórház területéről.Jelenleg azt vizsgálják, hogy az oxigénnyomás növekedése miért haladja meg a mobil egység legnagyobb megengedett értékét, ami az oxigénellátás leállásához vezetett.