Elévülhetetlen lesz az emberkereskedelem, a szexuális agresszió, a gyermekpornográfia bűncselekménye is

Egyöntetűen elfogadta hétfőn a szenátus azt a törvényjavaslatot, amely az elévülhetetlen bűncselekmények közé sorolja az emberkereskedelmet, a gyermekkereskedelmet, a kerítés bűntettét, a szexuális agressziót, a kínzást és a gyermekpornográfiát.



A PNL és az USR-PLUS több törvényhozója által benyújtott tervezet indoklása szerint a kezdeményezés célja biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való jogot a szexuális agresszió, a gyermekkereskedelem, az emberkereskedelem, a gyermekpornográfia vagy a kínzás bűntettének elszenvedői és túlélői számára, függetlenül attól, hogy mennyi idő telik el e bűncselekmények elkövetése és a feljelentés között, "ugyanis e tettek következményei sem évülnek el, az áldozatok életük végéig szenvednek ezek miatt".A tervezet ugyanakkor kibővíti a büntető törvénykönyv 266. cikkelyét egy újabb bűntettel. A módosított változat előírja, hogy 6 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható az a személy, akinek bár tudomása van emberkereskedelemmel, védtelen személyek kizsákmányolásával vagy a nemi szabadsággal és integritással kapcsolatos bűntettről, nem jelenti azt a hatóságoknak.A szenátus első házként tárgyalta a tervezetet, a végső döntést a képviselőház hozza meg. Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️ képe a Pixabay -en.