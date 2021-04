Frissítve: a mobil oltóközpontok a Johnson&Johnson vakcinával működnének, de egyelőre nem érkezik a szállítmány

FRISSÍTÉS: Később érkezik az oltóanyaga a Johnson & Johnsonnak Európába, mert hat beoltott személynél vérrögökkel járó ritka rendellenesség alakult ki, és az Egyesült Államokban az oltóanyag használatának szüneteltetéséről döntöttek.



Az Európai Bizottság március közepén adott feltételes forgalombahozatali engedélyt a Johnson & Johnson oltóanyagának, de csak most kezdték volna az európai terjesztést. Romániába szerdára várták az első szállítmányt.----------------------Jövő héttől húsz mobil oltóközpontnál is elkezdődik a koronavírus elleni oltás, ezek elsősorban azokat a vidéki településeket szolgálják majd ki, amelyeken nincs háziorvos - közölte keddenAz oltási kampány koordinátora szerint a védelmi és a belügyminisztérium segítségével beüzemelendő mobil oltópontoknál a Johnson&Johnson vakcináját használják majd, és az önkormányzatok állítják össze az oltásra jelentkezők listáját.Gheorghiţă arról is tájékoztatott, hogy szerdán egyeztetést tartanak a családorvosok képviselőivel, tisztázzák a felmerült kérdéseket, hogy május 4-étől a háziorvosi rendelőkben is beindulhasson a koronavírus elleni oltás.Hozzátette, ez idáig az egészségbiztosítási pénztárral szerződéses viszonyban álló mintegy 10.900 családorvos közül 3028-an vállalták, hogy részt vesznek a koronavírus elleni oltási kampányban, de arra számít, hogy ez a szám nőni fog az elkövetkező időszakban, amint az érintettek pontos képet kapnak arról, hogy miként zajlik ez a fajta oltás.Néhány megyében a drive through típusú oltóközpontok kialakításán is dolgoznak már. Ilyenek elsősorban a nagyvárosokban lesznek majd, részleteket azonban nem árult még el a szakember.

Több mint félmillióan vannak várólistán



Több mint 505 ezer személy szerepel jelenleg az oltóközpontok várólistáin - közölte a sajtóértekezleten a CNCAV vezetője.Dr. Valeriu Gheorghiţă emlékeztetett: a módosított módszertan szerint a várólistán lévő személyeket a korábbi három helyett egyetlen alkalommal értesítik. Ezzel hatékonyabb lesz a rendszer, mert az illető személy 24 óra alatt lekerül a várólistáról, vagy azért, mert előjegyzi magát oltásra, vagy azért, mert nem erősítette meg szándékát, ezért törlik a lajstromról.A CNCAV elnöke szerint továbbra is Bukarestben vannak a legtöbben a várólistán, 122 ezren, majd megyék szerint Kolozs - több mint 52 ezer, Prahova - több mint 26 ezer, Maros - több mint 21 ezer, Brassó és Ilfov - több mint 20 ezer következik."Március 15-e óta több mint egymillió személy kapott értesítést, közülük 633.753-an jegyezték elő magukat oltásra (...). Az elmúlt 24 órában több mint 45 ezren iratkoztak fel a várólistákra, 112 ezer személyt értesítettek és 82.881-en választottak oltási időpontot" - mondta el Valeriu Gheorghiţă.

Új oltópontok nyíltak meg mától, és továbbiakat üzemelnek be április második felétől

Kedden 144 új Pfizer-oltópont kezdte meg a működését azt követően, hogy hétfőn megnyílt harminc olyan pont is, ahol az AstraZeneca által kifejlesztett oltást adják. Gheorghiţă hozzátette: április 20-ától további mintegy ötven oltópontban kezdik el adni a Pfizer-BioNTech vakcináját.A CNCAV elnöke elmondta azt is, hogy április 19-étől 61 oltópontban, ahol eddig AstraZenecát adtak, a Moderna vakcinájával kezdenek el oltani, de ettől függetlenül ugyanott megkaphatják a második dózist azok, akiket ott oltottak be az AstraZeneca első adagjával.Emlékeztetett: április 7-étől oltópontonként napi hatvanról 96-ra nőtt a kapacitás az AstraZeneca és Moderna vakcinájával, és hatvanról 72-re a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett védőoltással.

A börtönökben is Johnson&Johnson-vakcinát használnának



A börtönben levő elítéltek immunizálására elsősorban a Johnson&Johnson által kifejlesztett vakcina használatát javasolja az oltáskampányt koordináló országos bizottság, de bármelyik más oltóanyagot is alkalmazni lehet - mondta még Gheorghiţă.Az oltáskampány koordinátora rámutatott, véglegesítették az oltási eljárást a Johnson&Johnson vakcinája esetében is, és kiküldték a megyei közegészségügyi igazgatóságoknak.Gheorghiţă szerint azért javasolják a Johnson&Johnson oltását a fogvatartott személyek esetében, mert ebből egyetlen dózist kell beadni, így egyszerűbb lesz az immunizálás folyamata a börtönökben, de más oltóanyagot is lehet használni, amennyiben biztosítják azok megfelelő raktározását.Rámutatott, minden börtönben össze fogják írni azokat, akik igénylik az oltást. Az immunizálás a börtönök orvosi rendelőjében fog zajlani az ott rendelkezésre álló egészségügyi személyzettel, de szükség esetén még pótolni lehet a személyzetet.

A mellékhatások 63%-át nők jelezték



Április 12-éig országos szinten 12.238 mellékhatást jelentettek a koronavírus elleni oltóanyagokkal való immunizálás nyomán, ami 3,3 esetet jelent ezer dózisra vetítve - számolt be keddi sajtótájékoztatóján a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) vezetője.Valeriu Gheorghiţă szerint az április 5-e és 11-e közötti héten országos szinten 1012 mellékhatást regisztráltak.A mellékhatásokat jelentő személyek átlagéletkora 39 év, 63%-uk nő. Az említett időszakban ugyanakkor nem jegyeztek súlyos mellékhatásokat. Az esetek 71%-ában az oltás helyén fellépő fájdalomról, lázról, hidegrázásról, fáradtságról panaszkodtak a beoltottak, 43%-uknál fejfájás jelentkezett, 38%-uk izom- vagy ízületi fájdalmat érzett, 18%-uknál emésztési zavarok léptek fel - számolt be a bizottság elnöke.