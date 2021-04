Diana Șoșoacă hozta a formáját: botrányba fullasztotta a jogi bizottság előtti kihallgatását

Felfüggesztették kedden a szenátus jogi bizottságának ülését, amelyen a Diana Şoşoacă szenátor "magatartásbeli kisiklásainak" megvizsgálására vonatkozó, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által benyújtott igénylést kellett volna megvitatnia a testületnek.



Panaszában a PNL felrója, hogy a szenátor az ülésszak elejétől "ártalmas és szabályzatellenes magatartást" tanúsít, folyamatosan megszegi a járványügyi szabályokat, nem viseli a védőmaszkot a szenátus üléstermében, felszólalásaiban gyűlöletre uszít.

Diana Şoşoacă is megjelent a testület keddi ülésén, de mivel a szabványoknak nem megfelelő védőmaszkot viselt, a bizottság elnöke, Iulia Scântei feltartóztatta az ajtónál.

A figyelmeztetés ellenére két perccel később Şoşoacă bevonult a terembe, ügyvédje kíséretében."Jöttem, hogy adjak leckét nekik az alkotmányos jogokból. Diszkrimináció, ami történik" - mondta.Az ülésterem ajtajában a férje ésvolt AUR-os, jelenleg független képviselő várta Diana Şoşoacát, aki 20 perc után elhagyta a termet. Mint mondta, kizárólag a védőmaszkról tárgyaltak bent, amelyet azonban - állítása szerint - nem kell viselni, "ha megnehezíti a légzést"."Iulia Scântei asszony, ön sérti a védelemhez való alkotmányos jogot. (...)

Bűnvádi feljelentést fogok tenni ön ellen" - kiabált az ajtóból a szenátor a bizottság elnökének.



Ugyanakkor azt állította, hogy megsérült a lába, amikor az ajtónál álló két személy megpróbálta megakadályozni, hogy bejusson, ezért hívni akarta a 112-es egységes segélyhívó számot.

Végül férje segítségével sikerült ismét bemennie az ülésterembe, akkor azonban a bizottság tagjai távoztak.



A testület elnöke, Iulia Scântei utólag úgy nyilatkozott, tájékoztatni fogja a történtekről a szenátus vezetőségét, és újabb ülést tartanak majd a liberálisok igénylésének megvitatására.Arra a felvetésre, miszerint több olyan személy is van a parlamentben, aki nem hord védőmaszkot, a politikus azt mondta, "a kollektív törvénysértést" nem lehet érvként felhozni a szabályok be nem tartására.A Diana Şoşoacă által kilátásba helyezett bűnvádi feljelentés kapcsán Scântei leszögezte, csak a szenátoron múlik, hogy ezt megteszi-e. Ugyanakkor felhívást intézett Şoşoacă támogatóihoz, hogy "ne engedjenek a gyűlöletre és erőszakra való uszításnak". "Románia Parlamentjében be kell tartani a törvényeket!" - nyomatékosította a jogi bizottság elnöke.