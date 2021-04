Megvizsgálta Voiculescu a meghibásodott intenzív mobil egység működési engedélyét, mindent rendben talált

Kikérte az egészségügyi miniszter a bukaresti közegészségügyi igazgatóságtól (DSP) a Victor Babeş kórház mobil intenzív terápiás egységének működési engedélyét, és ebből az derül ki, hogy a létesítmény eleget tesz a higiéniai és közegészségügyi követelményeknek.



kedden bejelentette, hogy az országos gyógyszerügynökség képviselői is tagjai lesznek a kórháznál történt incidenst kivizsgáló csapatnak."Tudjuk, hogy az egészségügyi rendszer túlterhelt, az emberek elfáradtak, a kórházi felszerelések elérték teljesítőképességük határát, mindezek azonban nem igazolhatnak egy ilyen tragédiát" - fogalmazott.A tárcavezető hozzátette, a bukaresti DSP április 9-én állította ki a mobil intenzív terápiás egység működési engedélyét, amely a veszélyhelyzet idejére szól. "A DSP jelentése értelmében a mobil egység eleget tesz a higiéniai és közegészségügyi követelményeknek" - szögezte le.Az eset nyomán a miniszter kikérte a megyei közegészségügyi igazgatóságoktól valamennyi ilyen mobilkórház működési engedélyét.Vlad Voiculescu arról is beszámolt, hogy hétfőn 18 óra után értesült a Victor Babeş kórháznál kezelt három beteg haláláról, ezt követően felhívta a bukaresti kórházakat, hogy megbizonyosodjon, van hely a többi érintett páciens elhelyezésére, majd maga is a helyszínre sietett.Az incidenst követően, hétfő késő este tartott sajtótájékoztató kapcsán rámutatott,kormányfő azért hívta meg erreot, mert az általa vezetett katasztrófavédelmi főigazgatóság működteti az intenzív terápiás mobil egységeket, így ő tudott a legtöbb részlettel szolgálni az ügyről. "Ha engem is meghívott volna, magam is elmentem volna" - hangoztatta.Hétfőn életét vesztette a bukaresti Victor Babeş kórház mobil intenzív terápiás osztályán kezelt három koronavírusos beteg, miután az oxigénnyomás hirtelen növekedése miatt leálltak a lélegeztetőgépek.