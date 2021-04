Ennyi krónikus beteg, tanügyi alkalmazott, 65 év fölötti kapta már meg az oltást

Nem csökkent az oltási kedv, a felmérések szerint a lakosság mintegy fele oltatná be magát - közölte kedden a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.



azt mondta: az AstraZeneca második oltására előjegyzett személyek mintegy 95 százaléka is megjelent, hogy bekapja a vakcinát.A CNCAV vezetője szerint nem az oltási hajlandóság csökkenése miatt fogyatkozott meg a várólistán lévő személyek száma. Ezt - véleménye szerint - részben az okozza, hogy a módosított módszertan miatt a várólistán kiértesített személyek 24 óra alatt lekerülnek a lajstromról (háromszori értesítés helyett csak egyet küldenek), részben pedig az, hogy miután bejelentették, hogy a családorvosokat is bevonják a kampányba, sokan ezt a számukra kényelmesebb és egyszerűbb megoldást választják.A szakember elmondta: az első szakaszban oltásra jogosultak körében az átoltottság elérte a 89,2%-ot.A második körben jogosultak közül 1.741.448 személy kapta meg az oltást, köztük 508.714 krónikus beteg, 604.437 hatvanöt évnél idősebb ember, 34.790 öregotthonban élő személy, 22.289 mozgásképtelen és 565 hajléktalan. Beoltottak ugyanakkor 428.072 olyan személyt, aki kulcsfontosságú intézménynél dolgozik és 149.581 tanügyi alkalmazottat.A harmadik szakaszban oltásra jogosultak közül eddig 281.508 személy kapta meg az oltás első dózisát, 20.245 pedig megkapta a másodikat is.