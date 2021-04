Eurómilliókból épített mobil Covid-kórházak használatlanul állnak Iasi és Bákó megyében

A Pro TV feltárta, hogy két, összesen 14 millió euróból felépített, mobil Covid-kórház is használatlanul áll Iasi és Bákó megyében. Az egyik a Letcani-ban felépített egység, amely a Neamt és Iasi megyei tanácsok közös projektje volt, ám nem konzultáltak a megfelelő szakemberekkel, hogy milyen követelményeknek kellene megfeleljen, és egyszerűen megvásárolták azt egy törökországi cégtől, "mintha egy számítógép lenne", mondta el az Europa FM-nek Paula Herlo újságíró. A "Románia, szeretlek" sorozatban megjelent tényfeltáró anyag ezen a linken érhető el.



A NATO ROL 3 típusú mobil kórház nem felel meg a normáknak, olyan berendezések vannak benne, amelyekhez nincsenek megfelelő technikai leírások, tanúsítványok. Ennek ellenére három hónapig működött, de utána bezárták, mert több meghibásodás is történt.A bákói kampánykórházzal is több probléma volt, azt az Unifarmtól vásárolták 3 millió euróért - a sügősségi helyzetek felügyelősége azonban nem vette át, mivel a felszerelés nem lehet régebbi egy évnél. A Leteán felépített, bezárt kampánykórház őrzése havonta 80 ezer lejbe kerül.Mindkét ügyben a DNA is vizsgálódik. A pandémia alatt számos gyanús közbeszerzés történt, összesen 105 hasonló ügyben nyomoznak a korrupcióellenes ügyészek.