Rázúdult Florin Cîţura az USR-s harag

Alin Apostol USR-PLUS-os képviselő szerint Florin Cîţu kormányfő "megadta magát az egészségügy-maffiának", ezért menesztette Vlad Voiculescut, és ezért itt az ideje, hogy lemondjon tisztségéről.



Több USR-PLUS-os parlamenti és európai parlamenti képviselő is kifejezte szolidaritását Vlad Voiculescuval.EP-képviselő azt a retorikai kérdést tette fel, vajon Voiculescu a hibás a romániai kórházakban tapasztalható inkompetencia, felelőtlenség és tolvajlás, az egészségügyi rendszer átpolitizáltsága miatt, sőt a Babes-kórházban lévő oxigéncsövekért is, netán a Foisor ügyében hozott életmentő rendeletek alkalmazásának halogatásáért is, az öregek és betegek előtti soron kívüli oltakozásért is, vagy az új kórházak építésének elmaradásáért is?Ő a hibás azért, hogy "kórházakat ígértetek, amiket soha nem építettetek fel, olyan helyzetbe hoztátok a romániaiakat, amelyben ha nem ismernek 'valakit', napok alatt meghalhatnak, fenntartottátok a kenőpénz-rendszert és elrejtettétek az igazságot a kórházi fertőzésekről és mindenről? És féltek. Nagyon. Mert Vladot nem tudtátok kontrollálni vagy megvásárolni" - írta bejegyzésében az EP-képviselő.Kiemelte, hogy Voiculescu vezetése alatt a romániai PNRR egészségügyi fejezetét magasra értékelte az Európai Bizottság is, és 3 milliárd euró fog bejönni a rendszer megjavítására, "anélkül, hogy nektek kontrollotok lenne fölötte". Voiculescut azonban le kellett váltani azért is, "hogy saját széketeket mentsétek", és mert soha nem mondott volna le magától, mert vállalta a felelősséget, hogy folytatja a munkát a jó érdekében, az emberekért, az életek megmentéséért - írta még Pîslaru., Temesvár polgármestere is elhamarkodottnak nevezte a Voiculescu menesztésére vonatkozó döntést, amely nem hoz stabilitást a kormányzásban, és a pandémia okozta válságot sem oldja meg. Voiculescunak esélye sem volt, hogy megmutassa, mit tud tenni az egészségügyért, senki nem tudja 3 hónap alatt megjavítani a 30 év nemtörődömségét, és azt, hogy az egészségügyet kiszipolyozták a politikai-gazdasági érdekcsoportok - nyilatkozta a városvezető.EP-képviselő is elítélte azt, ahogyan a kormányfő menesztette Vlad Voiculescut. "Így nem lehet kormányozni. Azért váltotta le, miniszterelnök úr, mert versenyvizsgákat szervezett az egészségbiztosító pénztáraknál, vagy azért, mert nyilvánosságra akarta hozni a szerződéseket és dokumentumokat? Mert közérdekű adatokat tett nyilvánossá, vagy mert olyan embereket vitt a minisztériumba, mint Andreea Moldovan?" - írta."Elfogadta Ön is a kormányprogramot, és hazudott, amikor átláthatóságot, depolitizáltságot, szakmaiságot és jó kormányzást ígért. Most pedig levált egy minisztert, aki pont ezt gyakorolta. Szégyellje magát!" - írta az EP-képviselő.