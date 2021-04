Andreea Moldovan volt az egyetlen járványügyi szakember a minisztériumban, sikeresen eltávolították

Andreea Moldovan volt államtitkár, akit szerda reggel az egészségügyi miniszterrel együtt menesztett a miniszterelnök, azt nyilatkozta, hogy visszatér dolgozni abba a brassói kórházba, ahol a kormányzati tisztség betöltése előtt is dolgozott.



"A miniszterelnök döntését mindannyiunknak tiszteletben kell tartani" - mondta Moldovan, hozzátéve, visszatér dolgozni a kórházba.Voiculescu január hatodikán jelentette be, hogy kinevezi Moldovant államtitkárnak. A szakember addig a Brassói Fertőzőkórház igazgatója volt.Voiculescu januárban elkötelezett szakembernek mutatta be Moldovant, aki már "a járvány kitörésekor az első sorban küzdött. Marosvásárhelyen végezte el az orvosi egyetemet és fertőző betegségekre, járványügyre szakosodott". 2009-ben Moldovan a szakterületén tanulva nemzetközi kiválósági ösztöndíjat kapott, tanult Genfben is,világhírű járványügyi szakember orvos alatt, s akinek munkája úttörő volt a nozokomiális fertőzések (kórházi fertőzések) visszaszorításában.Moldovan 2013-ban tért haza, és élére is állt a kórházi fertőzések ellen fellépő programnak, ennek keretében elnyerte az Egészségügyi Világszervezet díját Európa legtisztább kórháza kategóriájában. Tavaly vette át a Brassói Járványkórház orvosigazgatói hivatalát.Moldovan látta el kézjegyével azt a miniszteri rendeletet , amely kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben, és amely új mérési adatok alapján vonná karantén alá a romániai településeket. Erről azonban nem értesítették a miniszterelnököt, aminek következtében szerda reggel Cîțu menesztette mind Voiculescut, mind Moldovant.Moldovan a jelnlegi kormány egyetlen járványtani szakértője volt.