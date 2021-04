Cîţu visszavonta Voiculescuék utolsó rendeletét

Az ügyvivő egészségügyi miniszteri tisztséget is betöltő Florin Cîţu miniszterelnök szerda este visszavonta a 2021/506-os egészségügyi miniszteri rendeletet, amely új szabályokat szabott volna meg a karantén bevezetésére.



A rendelet visszavonására vonatkozó határozat szerda este meg is jelent a Hivatalos Közlönyben.Kedden megjelent egy, a 2020/1309-es egészségügyi miniszteri rendeletet módosító jogszabály a SARS-CoV-2-vel történő megfertőződések megelőzésére és korlátozására vonatkozó intézkedések alkalmazásáról.A keddi rendelet szerint a területi karantént a 100.000 főnél nagyobb lélekszámú városokban akkor lehetett volna bevezetni, ha az illető településsel kapcsolatban legalább 60 pont gyűl össze a következő tényezők alapján: az elmúlt 7 napban végzett tesztek száma, az elmúlt 14 nap során regisztrált pozitív esetek száma, a 14 nap alatt regisztrált fertőzöttségi ráta, a fertőzöttségi ráta növekedő vagy csökkenő tendenciája az utóbbi 14 napra számítva, a fertőzési gócok és sürgősségi esetek száma, a megyében lévő intenzív terápiás helyek telítettsége, a COVID-betegeknek fenntartott kórházi helyek telítettsége.miniszterelnök-helyettes kedd este úgy nyilatkozott, hogy szükség volt erre a rendeletre, mert az előző szabályozás nagyon 'homályos' szempontokat szabott meg.Florin Cîţu miniszterelnök azonban szerda este a rendelet visszavonásáról döntött.A kormányfő csütörtökre két távértekezletet is összehívott, egyet a megyei közegészségügyi igazgatóságok vezetőinek, egyet pedig a COVID-kórházak menedzsereinek részvételével.A miniszterelnök ugyanakkor bejelentette , hogy csütörtökön kormányülés is lesz, a napirenden olyan, többek között az egészségügyi minisztérium által kidolgozott jogszabályok szerepelnek, amelyek "nem tűrnek halasztást".