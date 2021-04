Kérték vagy nem a szülők, hogy a tanárok csak oltással taníthassanak az iskolában?

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter már a tavaszi vakáció ügyében sem volt a helyzet magaslatán, hisz egyik nyilatkozata követte a másikat, ezek pedig gyakran önmaguknak is ellentmondtak. Most azonban új szintre emelte az oktatási kérdések zászlóra tűzését, a román sajtóban ugyanis futótűzként terjedt, hogy a „szülők nyomására” a tanügyminiszter beadta a derekát, így már ő is hajlik arra, hogy a be nem oltott tanárok csak online taníthassanak.



Az oktatásügyi miniszter vízválasztó kezdeményezésén még azok a pedagógusok is meglepődtek (rosszabb esetben felháborodtak), akik be vannak oltva, hisz az oltás önkéntesen történik, ezzel pedig gyakorlatilag rákényszerítik a tanárokat, hogy ha be akarnak menni a munkahelyükre, előtte „oltakozzanak”.Cîmpeanu kedden Ploiești-ben hangsúlyozta, hogy bár az oltás önkéntesen történik, de felelős cselekedet és az egyetlen megoldás az egészségügyi válság megszüntetésére. A szülők felől érkező „egyre nagyobb nyomás” miatt azt szeretné, ha az oktatás csak azok számára történne fizikai jelenléttel, akik beoltották magukat.

Az egyelőre csak hipotetikus felvetéssel azonban van egy kis gond!

Abban az esetben, amikor a szülők „nyomásgyakorlásáról” és „aggodalmairól” általánosan beszélünk, az lenne a logikus, ha ezt statisztikai felmérés, országos konzultáció, vagy egyszerűen a szülők országos szervezetével való egyeztetés támasztaná alá.A dörgedelmes kijelentést azonban sem előbbi kettő nem előzte meg, sem a Szülői Szervezetek Országos Föderációja (FNAP-IP) nem kért ilyet,

pont ellenkezőleg!

Utóbbit maga a szülők szövetségének elnöke tette világossá,a kétségek elkerülése érdekében előre jelezte: nem mondott olyat, hogy azok a tanárok, akik nem oltják be magukat, csak online tanítsanak. Sőt, amíg nem lesz kötelező a védőoltás, addig ő soha nem is támogatná ezt, mert a tanárokat nem lehet eltiltani a munkaügyi szabályzat alapján meghatározott tevékenységüktől. Leszögezte,

a miniszter nyilatkozata nincs összefüggésben a szülők szövetségének véleményével.

Pentru a nu exista dubii:

Nu am spus vreodată că profesorii care nu se vaccinează ar trebui să predea doar online! Atâta... Közzétette: Iulian Cristache – 2021. április 13., kedd

A Magyar Szülők Szövetsége pedig ennél még tovább ment, egyenesen elhatárolódott a tárcavezető kijelentésétől, mert ők nem kértek ilyet, illetve a többség véleményében hisznek, és előbb közvélemény-kutatást kellene végezniük a szülők körében, hogy tudják, mit akarnak. Ugyanakkor Cîmpeanu felvetését sem megbeszélés, sem vita, sem pedig egyeztetés nem előzte meg. Ők például a sajtóból értesültek róla., a magyar szövetségi elnöke a-nek elmondta, a tanügyminiszter ad hoc módon határoz, nem egyeztet oktatáspolitikai kérdésekben a civil szervezetekkel, csak akkor, amikor már jóformán idejük sincs reagálni rá. De olyan kérdésekbe viszont belekényszeríti az oktatási rendszer szereplőit, amelyben nem szakavatottak. Az elnök szerint oltási kérdésekben mindenkinek magánvéleménye lehet, szervezetként viszont elsősorban az egészségügyi szakembereknek kellene döntenie arról, hogy milyen irányt kövessenek. Ehhez képest azzal, hogy a tanügyminiszter ilyen véleményt fogalmaz meg, azt váltja ki, hogy az oktatási rendszer szereplői egymásra mutogatnak, kinek kell még beoltatnia magát. Ezzel kényszeríti rá az embereket az oltásra.

A tanügyminiszter az oktatási államtitkárokkal se mindig egyeztet

megkereséséreSzatmár megye korábbi főtanfelügyelő-helyettese, oktatási államtitkár árnyalni próbálta a képet, szerinte a tanügyminiszter csak jelezni szerette volna, hogyha lesz egy ilyen igény a civil szféra részéről, akkor ez is kritérium lehet.„Az utóbbi időben én már mindenkinek azt mondom, hogy az a normális hozzáállás, hogy akkor jelentsék ki, hogy ez így is van, ha már megjelent hivatalos közlönyben. Ebben az esetben még mindenképp konzultálni kell a szakszervezetekkel, diákokkal, pedagógusokkal, szülőkkel. Ez egy elég fontos kérdés” – mutatott rá az államtitkár.Kallós ugyanakkor hozzátette, valószínűleg volt ilyen jellegű kérés vagy megkeresés, de ő nem tud arról, hogy ilyen „nagy léptékű” lenne. Nincs információja arról, hogy a szülők nyomást gyakoroltak volna a tárcavezetőre, nem tudni, hogy ezt az állítását Sorin Cîmpeanu mire alapozta.Az egyeztetések hiánya kapcsán azt emelte ki, amikor a tavaszi vakáció meghosszabbítását a miniszter nyilatkozata nyomán sokan készpénznek vették, ezért reagáltak rá a szakszervezetek, a diákok, szülők is, amit csak a sajtóban megjelent anyagokat követően véglegesítettek az említett civil és szakmai szervezetekkel tárgyalóasztalhoz ülve. De nem gondolja, hogy ez bevett szokás lenne.Érdeklődésünkre, hogy a tárcavezető a nyilatkozatai előtt az államtitkárokkal egyeztetni szokott-e, Kallós azt válaszolta, van amikor igen, van amikor nem. Mint mondta, mivel jelenleg az oltási kampányt népszerűsítik, ezért két hete ritkán találkoznak. De azért máskor nagyrészt egyeztetni szokott velük.Ellenben vannak néha olyan információi, amelyeket „hirtelen” megoszt a közvéleménnyel, ezért alakulnak ki ezek a helyzetek.