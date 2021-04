Jogerős: el kell távolítani a székelyudvarhelyi városháza piros-fehér-zöld zászlóit

A Bukaresti Táblabíróság szerdán kimondott jogerős ítélete értelmében el kell távolítani a piros-fehér-zöld zászlókat a székelyudvarhelyi városháza polgármesteri irodájából, tanácsterméből és valamennyi helyről, ahol az intézményben ki vannak tűzve.



A zászlók eltávolítását a székelyföldi románok nevében fellépő, valójában a magyar szimbólumok és nyelvhasználat ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) kezdeményezte. Az első fokon eljáró Bukaresti Törvényszék tavaly júniusban a zászlókat Magyarország szimbólumainak tekintette, és elrendelte eltávolításukat. A másodfokon eljáró táblabíróság megalapozatlannak tartotta és elutasítottapolgármester fellebbezését, és helybenhagyta az alapfokú ítéletet. Emellett azt is elrendelte, hogy a polgármester fizessen 4000 lej ügyvédi díjat a felperesnek.A mostani perben a polgármester képviselői azzal érveltek, hogy a piros-fehér-zöld zászlókat Székelyudvarhely magyarországi testvértelepüléseitől kapták, és a tisztelet jeléül tűzték ki a lengyelországi, szlovákiai testvértelepülésektől kapott zászlókkal együtt. A bírósági ítélet szerint csak a magyar jelképeket kell eltávolítani.Az ADEC 2019-ben a székely zászlót és a városzászlót is peres úton távolíttatta el a székelyudvarhelyi városháza homlokzatáról, és azért is bepanaszolta a polgármesteri hivatalt, mert a Székelyudvarhelyi Napok plakátján csak magyarul jelent meg az esemény neve. Utóbbi keresetét azonban mind a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), mind a bíróság elutasította.Székelyudvarhely polgármesterét 2018 óta Hargita megye prefektusa is évről évre megbírságolta a városban március 15-re kitűzött magyar zászlók miatt.