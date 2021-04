Virággal várták a brassóiak a járványkórház kapujában Andreea Moldovant

Annak hírére, hogy menesztették államtitkári tisztségéből a brassói járványkórház volt igazgatóját, aki ezt követően azt nyilatkozta, hogy visszatér egykori munkahelyére, nagyon sok brassói tisztelője az orvosnak összegyűlt az általa vezetett egészségügyi intézmény elé, és virágokkal várta őt - adták hírül a helyi portálok és a Mediafax.



Mivel covid-kórházról van szó, természetesen nem léphetett be senki az intézménybe, hanem a kapuban vette át tőlük Andreea Moldovan a csokrokat. Amint megírtuk , Andreea Moldovan leváltott államtitkár volt az egyetlen komoly szakmai háttérrel rendelkező járványügyi szakember a minisztériumban, Marosvásárhelyen végezte el az orvosi egyetemet és fertőző betegségekre, járványügyre szakosodott". 2009-ben Moldovan a szakterületén tanulva nemzetközi kiválósági ösztöndíjat kapott, tanult Genfben is, Didier Pittet világhírű járványügyi szakember orvos alatt, s akinek munkája úttörő volt a nozokomiális fertőzések (kórházi fertőzések) visszaszorításában.Moldovan 2013-ban tért haza, és élére is állt a kórházi fertőzések ellen fellépő programnak, ennek keretében elnyerte az Egészségügyi Világszervezet díját Európa legtisztább kórháza kategóriájában. Tavaly vette át a Brassói Járványkórház orvosigazgatói hivatalát.Moldovan látta el kézjegyével azt a miniszteri rendeletet, amely kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben, és amely új mérési adatok alapján vonná karantén alá a romániai településeket. Erről azonban nem értesítették a miniszterelnököt, aminek következtében szerda reggel Cîțu menesztette mind Voiculescut, mind Moldovant.