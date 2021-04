Nem lesz kötelező kiváltani az új elektronikus személyit, de a régivel már nem utazhatunk külföldre

Az új elektronikus személyazonosító igazolvány kiváltása nem lesz kötelező, azonban ennek hiányában a román állampolgárok nem utazhatnak külföldre - jelentette ki Octavian Oprea, a Románia digitalizálásért felelős hatóság (ADR) elnöke a távközlés napja alkalmával szervezett konferencián.



Az utóbbi időben nagyon sok valós és valótlan információ jelent meg az elektronikus személyazonosságot illetően, a lényeg azonban az, hogy az új igazolvány lehetőséget fog nyújtani a román állampolgároknak, hogy digitális úton lépjenek kapcsolatba a közintézményekkel. Gyakorlatilag identitásunk képes lesz az egész Európai Unióban közlekedni, a többi európai polgár identitását pedig felismerik a romániai állami intézmények - fejtegette Oprea."Az elektronikus személyazonosító igazolvány sok haszonnal jár. Nem lesz azonban kötelező a kiváltása, mivel többen nem bíznak az adattárolásban, és úgy gondolják, hogy az igazolvány révén sérülni fognak bizonyos jogaik, ami pedig nem igaz. Számukra továbbra is fennáll a lehetőség, hogy egy egyszerű műanyag kártya birtokosai legyenek, amellyel igazolni tudják magukat a román hatóságok előtt, de külföldre már nem utazhatnak a felmutatásával" - hangsúlyozta az ADR elnöke.Oprea arról is beszámolt, hogy készülőfélben van a digitális azonosítást lehetővé tevő platform (PSCID), amely elektronikus ügyfélkapuként hozzáférést nyújt az állampolgároknak a kormány által működtetett platformokhoz.Ahogy jelenleg a Facebook-identitásunkkal, vagy a gmail-fiókunkkal belépünk különböző privát platformokra, elektronikus identitásunkat felhasználva be tudunk jelentkezni majd az intézmények platformjaira is ügyintézés végett - magyarázta Oprea.