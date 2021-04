Már az AUR a 3. erő az országban, megelőzték a USR-PLUS-t

Egy márciusi reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a választók 15 százaléka szavazna most az AUR-ra, és ezzel megelőznék az USR-PLUS szövetséget - derül ki az INSCOP közvélemény-kutató felméréséből.



Növelte előnyét a februári mérésekhez képest az első helyen a PSD, amelynek tulajdonképpen nem is csinált semmit az elmúlt időszakban ehhez. Jelenleg 30,6 százalékkal vezetik a szimpátialistát. Utána következik a PNL, amely 26,3 százalékkal, de fontos megjegyezni, hogy a februári mérésekhez képest minimálisan ők is növelték a népszerűségüket.A felmérés szerint a harmadik helyen az AUR áll 15,3 százalékkal, majd az USR-PLUS következik 14,2 százalékkal. Ugyan mindkét párt veszített népszerűségéből a februári mérésekhez képest, de a Dan Barna és Dacian Cioloș vezette pártszövetség hanyatlása jelentősebb, közel 2 százalékos volt.A felmérésben az RMDSZ-t nem mérték, a PRO Románia 4,7 százalékon áll, míg a PMP 3,8 százalékot szerezne, ha most lennének a választások.A felmérést március 1-12. között végezte a közvélemény-kutató, összesen 1100 embert kérdeztek meg. Az eredményeket pedig az INSCOP vezetője, Remus Ștefureac tette közzé a Facebook oldalán. A hibahatár 2,95 százalékos. (