Cîţu: vasárnapra biztosítani tudjuk az 1600 intenzív terápiás ágyat a koronavírusos betegeknek

Adottak a feltételek ahhoz, hogy vasárnapra elérje az 1600-at a koronavírusos betegek számára fenntartott intenzív terápiás ágyak száma - jelentette ki a miniszterelnök a csütörtöki kormányülést követően.



elmondta, a nap folyamán egyeztetett a megyei közegészségügyi igazgatóságok vezetőivel, és mint kiderült, adottak a feltételek ahhoz, hogy vasárnapra biztosítani tudjanak 1600 intenzív terápiás ágyat, majd ha ez teljesül, elkezdik az előkészületeket az 1800 ilyen ágy elérésére. A kormányfő szerint az ezekhez rendelt szakszemélyzet problémája is megoldódik. "Felgyorsítjuk az oltási kampányt, de továbbra is szükség van az egészségügyi rendszer erőforrásainak a lehető legjobb kihasználására" - fogalmazott.A kormányfő a COVID-kórházak menedzsereivel is megbeszélést folytatott csütörtökön. Beszámolója szerint többek között arról biztosította őket, hogy a koronavírusos betegek kezelésében használt készítmény, a Remdesivir vásárlására már elkülönített 240 millió lej mellett szükség esetén további összegeket utalnak ki erre a célra.A miniszterelnök szerint ugyanakkor természetes, ha rövidülnek a várólisták, ha naponta nő a beoltott személyek száma. Kijelentette, az a céljuk, hogy sorban állás nélkül jusson mindenki oltáshoz, aki akar. Ennek érdekében április 20-ától 120 ezerre növelik az egy nap alatt beoltható személyek számát."Mindenkit arra bátorítok, hogy oltassa be magát, mert ez az egyetlen módja annak, hogy visszatérhessünk normális életünkhöz" - hangoztatta a miniszterelnök.címoldali fotó: MTI/Balogh Zoltán