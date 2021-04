Románia 27 katonát veszített az afganisztáni küldetésekben

Románia több tízezer katonája vett részt az eltelt húsz évben különböző afganisztáni küldetésekben, 27-en közülük életüket vesztették, több mint kétszázan pedig megsebesültek - összegezte csütörtökön Nicolae Ciuca védelmi miniszter.



A tárcavezető annak kapcsán méltatta a katonák áldozatkészségét, szakmaiságát, hűségét és szolidaritását, hogy május elsejétől Románia is megkezdi Afganisztánban szolgáló katonái kivonását.Románia idén 650 katonával vesz részt a NATO kiképzésre, támogatásra és tanácsadásra összpontosító, Eltökélt Támogatás (Resolute Support) elnevezésű afganisztáni missziójában."A régióbeli békefolyamat támogatása mellett fontos, hogy szövetségeseinkkel együtt megkülönböztetett figyelmet szenteljünk a kivonuló NATO-csapatok védelmét biztosító intézkedéseknek. A védelmi minisztérium számára az afganisztáni misszió akkor fog véget érni, amikor valamennyi román katona biztonságban hazaér" - mutatott rá sajtónyilatkozatában Ciuca, aki maga is Irakot, Afganisztánt és Bosznia-Hercegovinát megjárt hivatásos katona volt a politikai karrierje megkezdése előtt.NATO-főtitkár Brüsszelben a miniszteri szintű rendkívüli NATO-értekezletet követően szerdán jelentette be, hogy a szövetségesek úgy döntöttek, május 1-jéig megkezdik az országban szolgáló misszió erőinek kivonását.Stoltenberg Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel és Lloyd Austin védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a NATO-erők kivonása Afganisztánból rendezett, összehangolt és megfontolt módon, néhány hónap alatt zajlik le.