Voiculescu: a kormányfő vált az ország fő epidemiológusává, és olyan dolgokról beszélt, amiket nem ismert

Sajtótájékoztatót tartott a parlamentben Vlad Voiculescu leváltott egészségügyi miniszter, az elsőt azóta, hogy Florin Citu kormányfő szerda reggel menesztette. Az USR-PLUS-os politikus elsőként az első vonalban dolgozó orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak köszönte meg a munkáját, majd a csapatának, kiemelten pedig a sajtótájékoztatón szintén jelen lévő Andreea Moldovan leváltott államtitkárnak, epidemiológus orvosnak fejezte ki háláját munkájáért és "makulátlan szakmaiságáért".



Moldovan a sajtótájékoztatón elmondta, a kettejük leváltását és az azt követő koalíciós válságot kiváltó miniszteri rendelet a települések karantén alá vonásának szabályairól egy többnapos szakmai tanácskozás végeredménye, amelyen részt vettek a megyei közegészségügyi hatóságok, járványügyi szakértők, sőt részt vett ezeken, az Országos Közegészségügyi Hatóság vezetője ésbelügyi államtitkár is, és

a végső szövegben mindenki egyetértett, mindenki elfogadta azt. "Nem az én fejem szerint dolgoztam", emelte ki az epidemiológus.

Voiculescu 113 napos mandátumát zárta le. Felrótta Florin Citunak, hogy kormányfőként szinte soha nem beszélt az egészségügyi minisztériummal, olyan célokkal dobálózott, amikről nem egyeztetett senkivel, és "az ország első epidemiológusává alakult", olyan dolgokról nyilatkozva, amiket nem ismert, amelyekről nem egyeztetett szakértőkkel. „Az, hogy minden, az egészségügyi rendszerben történt balesetet az ellenzék felhasznál politikai céljaira, talán természetes, de az nem, hogy egy koalíciós partner tegye ezt” - szögezte le.Azért léptem be a politikába, hogy mentalitásokon változtassunk; féltem az embereket, azokat, akiknek segítségre van szükségük, féltem azokat a jó munkatársakat, akik a rendszerben dolgoznak és változást várnak, azokat, akik látták, hogy nincs már szükség érvekre ahhoz, hogy megszabaduljanak tőled, ha túlságosan felbosszantod a rendszert - mondta el Voiculescu."Abszolút rémisztő sérülékenységeket találtam a központi intézményekben és a területiekben is, a koordinálás képtelenségéről beszélek, egy teljes rendszer tehetetlenségéről. Egy összeomlás szélén álló egészségügyi rendszert vettem át" - nyilatkozta. Az intézményépítés az arra megfelelő emberekkel történik, idő kell hozzá, megállapodottság kell hozzá. Minisztersége alatt ilyen embereket hozott a tárcához, és minden időt arra használtak, hogy projekteket valósítsanak meg.Hibának nevezte, hogy azt hitte, egy kormányfő nem fogja arra használni a hatalmát, amivel a koalíció felruházta, hogy politikai érdekeit kövesse. "Úgy gondolom, Romániának olyan politikusokra van szüksége, akik az emberek érdekeiben cselekednek, és minden nap ezt teszik" - jelentette ki.Beszélt arról is, hogy

megalapozatlannak tartja, hogy a kormányfő ellenőrző testülete rászállt az egészségügyi minisztériumra

(mint arról beszámoltunk, az átláthatóság jegyében márciusban Voiculescu és csapata többek között nyilvánosságra hozta az oltáskampány addigi – oltóközpontokra lebontott – számsorait, amiből aztán kiderült, hogy a hivatalos oltáskampánnyal párhuzamosan zajlik egy nagyszabású, "soron kívüli" személyeket célzó oltáskampány is - az oltóközpontok adatbotránya aztán tovább görgött, míg végül múlt héten a kormányfő ellenőrző testülete in rem eljárást kezdeményezett az ügyben, bűnvádi feljelentést tettek amiatt, hogy "valakik" megfelelő jogi keret és engedélyek nélkül beléptek az Országos Elektronikus Oltási Regiszterbe - részletek ebben a háttéranyagban .)

"Ez egy olyan kormány, egy olyan kormányfő, amely annak adja jelét, hogy ha meg akarod védeni a közérdeket, ha átláthatóságot akarsz, akkor félned kell, mert ha zavarod azt, akit nem kellene, egy privilegizált rendszert, akkor a rendszer ellened fog cselekedni" - utalt az oltóközpontok adatbotrányára.



Az egészségügy totális átpolitizáltsága



Citu "kigúnyolta egy egész csapat munkáját";

az egészségügyi rendszerben bárhova nézel, minden lépésnél egyik vagy másik párt által odarakott embereket találsz

; a közegészségügyi igazgatóságok, kórházak vezetőségeiben a posztok többsége politikai alapú kinevezéssel történik, ez az egészségügyi rendszer legnagyobb problémája - vélte a volt miniszter. "Meg lehet a tíz ujjunkon számolni azokat a DSP-igazgatókat, akiknek nincs kötődése valamelyik, az utóbbi időszakban hatalmon lévő párthoz. És

ezek a dolgok nem fognak változni, ha a következő minisztert nem támogatják abban, hogy politikamentessé tegye az egészségügyet

" - vélte."Az egészségügyi rendszer jelenlegi struktúrájával nem lehetséges, hogy kórházakat építsünk. Amit építeni kellene, az egy csapat" - fejtette ki.Az egészségügyi rendszer átpolitizáltsága általános, a DPS-igazgatók kiértékelése két hete zajlott, és egyesek szakmai felkészültségével "nincs mit dicsekedni"; szükség van a rendszer politikamentesítésére, és ezt próbálta meg az egészségügyi minisztérium - magyarázta.

Eredmények

Az eredményeikről beszélve felsorolta, hogy foglalkoztak az égési sérülést szenvedett személyek ellátásához hozzájáruló projektekkel, plusz forrásokat rendeltek ki erre a célra, forrásokat biztosítottak az iskolai és a gyógyszertárakban történő tesztelésre, megszüntették a maximális fejadag-plafont a betegek élelmezésében, hogy ne éhezzenek, a családorvosokat motiválták az oltás-adminisztrálásra, elérhetővé tették az influenza elleni oltást az egész országban, visszaállították a létfontosságú gyógyszerek listáját, intézkedtek, hogy többé ne legyen hiány az olyan gyógyszerekből, mint például az Euthyrox, növelték a koronavírusos betegek számára az intenzív terápiás helyek számát 1.687-re - sorolta.

A koronavírusban elhunytak valós száma magasabb lehet?



Voiculescu arról is beszélt, hogy elkezdtek a minisztériumban egy kivizsgálást arra nézve, hogy

diszkrepanciák vannak a hivatalosan jelentett, koronavírushoz köthető elhalálozások és a valós számok között.

Felszólította Florin Citut, hogy mint ideiglenes egészségügyi miniszter, vizsgálja felül a COVID-kórházakban történt halálesetek lejelentésének módszertanát, amit még a PNL-kormány idején dolgoztak ki. Újságíró kérdésre hozzátette, statisztika és módszertan kérdése ez, amelyet módosítani kellene.Második legégetőbb problémaként

az UNIFARM állami vállalat helyzetét említette, amely egy kormányhatározattal 1,2 milliárd lejt kapott, és amelyet a megszűnés veszélye fenyeget - ez az ügy "a pandémia nagy rablásainak egyike, vagy biztosan a legnagyobb".

Jó lenne, ha Citu ideiglenes minisztersége alatt ezt a két problémát tisztáznák, főleg hogy ahhoz a párthoz köthetők, amely a kormányfőt támogatja - fogalmazott Voiculescu.Az ország problémáit nem politikailag lehet megoldani, hanem valós adatokra és az igazságra alapozva; ezt célozta volna a Florin Citu által visszavont miniszteri rendelet is - mondta.Arra a kérdésre, hogy kit haragított magára, kifejtette: azokat, akik soron kívül oltásban részesültek."Ha egy megyei egészségbiztosító pénztár feje politikai megrendelésre felel, mit gondolnak, hogyan mozgatja a pénzeket? Nem az országos egészségbiztosítóról beszélünk. A megyei biztosítóházak nagy függetlenséggel bírnak, ők döntik el, hogyan mennek a pénzek. Van kétségük afelől, hogy itt pénzügyi érdekekről is szó van?" - válaszolta újságírói kérdésre.Ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy elég sokan vannak Romániában, akik tudatosították, hogy szükség van változásra az egészségügyben - "politikamentességre és igazságra".

Kormányválság, kórháztragédiák



Arra a kérdésre, hogy az USR-PLUS ki fog-e lépni a kormánykoalícióból, azt válaszolta, ez nem az ő döntése, ugyanakkor szerinte a pártszövetség eléggé tisztán kifejtette az álláspontját a kormányfőről, és

"amikor bizalmat adsz és hatalmat valakinek, nem azt várnád, hogy a szabályok és a közös értékek figyelmen kívül hagyásával használja azt"

A kórháztragédiák kapcsán kifejtette, a Matei Balsban baleset történt, a Victor Babes mobilkórházban pedig nem olyasmi miatt következett be a tragédia, ami az egészségügyi minisztérium mulasztásához köthető.Azt is elmondta, a kormányfő és közte egyetlen olyan beszélgetés sem volt, amely arra vonatkozott volna, hogy jobban kellene csinálnia a dolgokat. Saját mulasztásának azt tartja, hogy a kommunikációján javíthatott volna, és gyorsabban, határozottabban kellett volna reagálnia bizonyos kérdésekben. Ugyanakkor a cselekvéssel kapcsolatos dolgokon, a saját és csapata munkáján utólag sem változtatnak, mert a négy hónap alatt jó, céltudatos, helyes alapokon nyugvó munkát végeztek.Saját távozásával kapcsolatban azt mondta: "ha hiányom csökkenti az idegességi és átpolitizáltsági szintet, akkor az jó dolog". Ugyanakkor kifejtette,

szerinte Florin Cîțu nem az a kormányfő, akire ebben a pillanatban Romániának szüksége van, amiatt, ahogyan a döntéshozatalt értelmezi. "Amit Cîțu tett az egészségügyi minisztérium csapatával, az szánalmas - nemcsak célszerűtlen volt, hanem etikátlan és politikailag szánalmas" - szögezte le Voiculescu.