USR PLUS törvénytervezet: az oltásra jelentkező személyek kapjanak szabadnapot

Az USR PLUS két képviselője csütörtökön törvényjavaslatot nyújtott be, amely lehetővé tenné, hogy a COVID-19 ellen beoltott személyek kérésre kaphassanak egy szabadnapot. Az indítvány az oltási kedvet lenne hivatott növelni.



és, az USR PLUS képviselői közölték:

a világjárvány megfékezésének egyetlen útja, ha a lakosság beoltatja magát

, ezt támogatja tehát az általuk képviselt politikai szövetség is. A szabadnapra azért is szükség van, mert sokan nem a lakhelyüknek megfelelő településen oltatják be magukat, hanem elutaznak máshová, ahol hamarabb sorra kerülnek - érvelnek a törvényhozók.A tervezettel a COVID-19 járvány hatásait megelőző és visszaszorító intézkedéseket tartalmazó 2020/55-ös törvényt módosítanák. A javaslat értelmében az oltás beadásának napján az alkalmazottak fizetett szabadnapot kapnának a törvény által megszabott pihenőszabadságon felül. A tanulók, egyetemisták és katonák igazoltan hiányozhatnának az oltakozás napján.Az oltásra jelentkező gyerek egyik szülője szintén szabadnapra lenne jogosult a tervezet szerint, amennyiben a gyerek 14 év alatti, vagy fogyatékkal élő és 26 év alatti.A második dózissal történő immunizálás napján szintén szabadnap járna az USR PLUS képviselőinek javaslata értelmében.